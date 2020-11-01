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ABD'de başkanlık seçimine iki gün kala son anket: Biden 10 puan önde

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Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimine iki gün kala açıklanan bir anket, Demokrat Partili Joe Biden'ın Başkan Donald Trump'ın 10 puan önünde olduğunu ortaya koydu.
ABD'de başkanlık seçimine iki gün kala son anket: Biden 10 puan önde

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimine iki gün kala açıklanan bir anket, Demokrat Partili Joe Biden'ın Başkan Donald Trump'ın 10 puan önünde olduğunu ortaya koydu.

Wall Street Journal ile NBC News'in ortak yürüttüğü kamuoyu yoklaması Biden'ın oy oranını yüzde 52, Trump'ın ise yüzde 42 civarında olacağını öngörüyor.

Araştırmada, koronavirüs salgını ile mücadeleye dair eleştiriler alan Trump'ın ekonomi politikalarının kendi seçmeni arasında onay aldığı ortaya koyuldu. Ekim ayından bu yana yüzde 11'lik farkı koruyan Biden'ın ise Trump'a güvenini yitiren kadınların desteğini kazandığı dikkat çekiyor.

Yarışın en çekişmeli geçmesi beklenen 12 eyalete bakıldığındaysa, geçen ay yüzde 10 olan aradaki fark yüzde 6'ya düşüyor. İngilizce 'swing states' denilen, son 4 seçimde kazananın iki büyük parti arasında gidip geldiği, hiçbir adayın kalesi konumunda olmayan ancak seçim sonucunu değiştirecek kadar delege sayısına sahip salıncak eyaletlerde Trump'ın elinin güçlü olabileceği hesapları yapılıyor. Buna gerekçe olarak da mevcut başkana oy veren seçmen profilindeki beyaz yakalıların yoğun olarak bu eyaletlerde yaşaması gösteriliyor.

Salgın ile mücadele mi ekonomi mi?

Anket sonucunda ayrıca, posta yoluyla erken oy kullananların büyük çoğunluğunun Biden taraftarı olduğu, Trump'ın seçmeninin ise seçim günü oy kullanacağı belirlendi.

WJS'in haberinde, Trump'ın genel idaresine ilişkin daha önce yapılan 41 anketin hiçbirinde Amerikalı başkanın lehine sonuç çıkmadığı yazılıp, dolayısıyla Trump'ı çok zorlu bir seçimin beklediği hatırlatıldı.

Amerikalıların seçim kampanyasına olan ilgisi ise yüzde 83 oranında ölçüldü. Bu, eski başkan Barack Obama'nın kazandığı 2008'deki seçimlerden bu yana görülen en yüksek rakam.

Amerikalılar, adaylarda olduğu kadar koronavirüs ile ekonomi gündemi arasında da ikiye bölünmüş durumda. Seçmenin yüzde 41'i ekonomik gidişatın oylarının rengini belirlemekte etkili olacağını söylerken, yüzde 38'i ise Covid-19 salgını ile mücadeleyi öncelik olarak görüyor.

Artı eksi yüzde 3'lük hata payı olduğu belirtilen anket bin kişinin katılımıyla 29-31 Ekim arası yapıldı. Katılımcıların 833'ünün salıncak eyaletlerden olduğu belirtildi.

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