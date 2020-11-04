  • BIST 1.168
  • Altın 513,876
  • Dolar 8,3955
  • Euro 9,8463
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 6 pozitif vaka

ABD'de başkanlık seçimleri dolar karşısında TL'yi nasıl etkiliyor?

» »
ABD'de başkanlık seçimleri dolar karşısında TL'yi nasıl etkiliyor?
ABD'de başkanlık seçimleri dolar karşısında TL'yi nasıl etkiliyor?

Merkez Bankası’nın faiz artırmama kararıyla her gün TL karşısında yeni bir zirve elde eden dolar bugün ABD Başkanlık Seçimleri’nin ilk sonuçlarıyla dalgalı bir seyir izliyor.

Dolar/TL dün 8.54 zirvesinden Merkez Bankası’nın politika faizi dahil yeni sıkılaştırma adımlarının gelebileceği beklentisiyle gerilemişti. Bu beklentiler arasında bankanın 19 Kasım'daki rutin toplantıdan önce adım atabileceği beklentisi yer alıyordu.

Bu sabah ise fiyatlamalarda daha çok ABD seçimleri öne çıkıyor. Gelişmekte olan para birimleri dolar karşısında yüzde 0.7-yüzde 2.3 civarında değer kaybediyor.

Seçimlerin ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden arasında başabaş gitmesi iç piyasada dolar ve dün tarihinde ilk kez 10 TL’yi aşan euronun bir nebze gerilemesine neden oldu.

Dolar bu sabah güne 8.4391 TL seviyesinden başladı. Şu dakikalarda 8.49-8.50 TL bandında dalgalanıyor. Öte yandan dün tarihinde ilk kez 10 TL’yi geçen euro ise 9.92 TL ile güne başlarken, dalgalı bir seyirde. Şu dakikalarda 9.93-9.94 TL arasında dalgalanıyor.

Cumhuriyetçi Donald Trump, ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibi Joe Biden ile yarışıyor. ABD'nin 50 eyaleti ve District of Columbia'nın başkanı belirleyen Seçiciler Kurulu'nda 538 temsilcisi bulunuyor. Seçimi kazanmak için adayların temsilcilerden 270 oy alması gerekiyor. Seçmenler Kurulu delegelerinde henüz kimin üstün geldiğini söylemek için erken; son durumda her iki aday da birbirine yakın bir seyir izliyor.

ABD seçimleri Türkiye açısından daha net bir risk unsuru oluşturuyor. Uzmanlar ABD Başkanlık Seçimi’nde Demokrat aday Joe Biden’ın seçilme ihtimalinin TL’yi zora soktuğu, ABD’nin Biden’ın başkanlığı döneminde Türkiye’ye S-400’ler nedeniyle yaptırım uygulanmasının olası olduğunu belirtiyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD’nin ilk kadın Müslüman vekillerinden İlhan Omar yeniden seçildi04 Kasım 2020 Çarşamba 12:55
  • BBC Reality Check: Hayır, Trump henüz kazanmadı04 Kasım 2020 Çarşamba 12:52
  • Trump: Biz bu seçimi kazandık, oy sayımının durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye gideceğiz04 Kasım 2020 Çarşamba 12:51
  • ABD Başkanı Trump: Biz Aslında Bu Seçimleri Kazandık04 Kasım 2020 Çarşamba 12:15
  • ABD Başkanlık Seçimlerinde Son Durum Ne ?04 Kasım 2020 Çarşamba 10:48
  • Qanon Topluluğu Kim Ve Neye İnanıyorlar?04 Kasım 2020 Çarşamba 09:44
  • ABD’nin Yeni Başkanı Kim Olacak?04 Kasım 2020 Çarşamba 09:41
  • ABD başkanlık seçiminin takvimi: Sonuç için günlerce beklenebilir03 Kasım 2020 Salı 23:20
  • ABD, yakın tarihinin en kritik seçimi için sandık başında03 Kasım 2020 Salı 18:05
  • Trump: "Seçimleri kesinlikle kazanma şansımız olduğuna inanıyorum"03 Kasım 2020 Salı 18:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti