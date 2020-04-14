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ABD'de Başkanlık Yarışından Çekilen Bernie Sanders, Joe Biden'ı Destekleyecek

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ABD'de Başkanlık Yarışından Çekilen Bernie Sanders, Joe Biden'ı Destekleyecek
ABD'de Başkanlık Yarışından Çekilen Bernie Sanders, Joe Biden'ı Destekleyecek

 ABD'de 2020 başkanlık seçimlerinden çekilen Bernie Sanders, Demokratların tek aday adayı olarak kalan Joe Biden'a destek vereceğini duyurdu.

Bernie Sanders, Joe Biden'ın seçim kampanyasının sosyal medya hesabından yapılan canlı yayınına katıldı.

Sanders, 3 Kasım'daki seçimlerde ABD Başkanı Donald Trump'a karşı Biden'ı desteklediğini vurgulayarak, "Biden, senin Beyaz Saray'da olman gerekiyor. Bunun için elimden geleni yapacağım." ifadesini kullandı.

Biden ile bazı konularda yaşadıkları fikir ayrılıklarına rağmen ortak yanlarının da olduğunu kaydeden Sanders, "Bugün tüm Amerikalılara, Demokratlara, bağımsızlara ve birçok Cumhuriyetçiye Biden'ın adaylığını destekleme çağrısı yapıyorum." dedi.

SANDERS'IN YARIŞTAN ÇEKİLMESİYLE BİDEN TEK ADAY ADAYI KALDI

Vermont Senatörü Sanders, çarşamba günü yaptığı açıklamada başkanlık yarışını bıraktığını duyurmuştu.

Uzun süre Demokratların "favori" adayı olarak kampanyasını yürüten Sanders'ın yarıştan çekilmesiyle eski ABD Başkan Yardımcısı Biden, Demokrat cephede tek aday adayı oldu.

PARTİLER RESMİ ADAYLARINI AĞUSTOSTAKİ KONGRELERDE AÇIKLAYACAK

Demokratlar, 17 Ağustos haftası Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde resmi olarak başkan adaylarını açıklayacak.

Cumhuriyetçi Parti'nin mevcut Başkan Donald Trump'ı resmi olarak aday göstereceği kongre ise 24-27 Ağustos'ta Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde yapılacak.

Ülkede 3 Kasım 2020'de yapılacak seçimi kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

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