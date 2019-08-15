ABD’de baskına giden polisler rehin alındı; özel harekat onları kurtarmaya gitti: Altı polis yaralandı

ABD’nin Philadelphia kentindeki bir eve baskın düzenleyen polis ekibi evdeki ‘şüpheli’ tarafından rehin alındı. Çatışma yaşanan evdeki polisleri kurtarmak için özel harekat timi yollandı. Altı polis yaralandı; şüpheli gözaltına alındı.

Dün akşam 20:30 civarında (TSİ) bir evde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine baskın yapan polisler evde bulunan, teslim olmak konusunda direnen kişi tarafından rehin alındı. Adı ‘Maurice Hill’olarak açıklanan ev sahibinin avukatı Shaka Johnson ve ailesi, onun teslim olması yönünde ikna çabalarına destek verdi.

Hill’in bir süre Facebook üzerinden canlı yayın yaptığı eve özel harekat timi yollandı. Evde özel harekat varmadan önce ve sonra çatışma yaşansa da yedi saat süren süreç Hill’in teslim olmaya ikna edilip gözaltına alınmasıyla sona erdi.

Sosyal medyada, Hill’in elleri havada evden çıkarken çekilen görüntüleri paylaşıldı.

Polisten yapılan açıklamaya göre eve baskına giden beş polis ve özel harekattan bir polis hafif yaralandı. Görgü şahitleri en az 100 el ateş sesi duyduklarını söyledi.