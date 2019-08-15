  • BIST 97.603
  • Altın 270,577
  • Dolar 5,5659
  • Euro 6,2079
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

ABD’de baskına giden polisler rehin alındı; özel harekat onları kurtarmaya gitti: Altı polis yaralandı

» »
ABD’nin Philadelphia kentindeki bir eve baskın düzenleyen polis ekibi evdeki ‘şüpheli’ tarafından rehin alındı. Çatışma yaşanan evdeki polisleri kurtarmak için özel harekat timi yollandı. Altı polis yaralandı; şüpheli gözaltına alındı.
ABD’de baskına giden polisler rehin alındı; özel harekat onları kurtarmaya gitti: Altı polis yaralandı

Dün akşam 20:30 civarında (TSİ) bir evde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine baskın yapan polisler evde bulunan, teslim olmak konusunda direnen kişi tarafından rehin alındı. Adı ‘Maurice Hill’olarak açıklanan ev sahibinin avukatı Shaka Johnson ve ailesi, onun teslim olması yönünde ikna çabalarına destek verdi.

 

Hill’in bir süre Facebook üzerinden canlı yayın yaptığı eve özel harekat timi yollandı. Evde özel harekat varmadan önce ve sonra çatışma yaşansa da yedi saat süren süreç Hill’in teslim olmaya ikna edilip gözaltına alınmasıyla sona erdi.

Sosyal medyada, Hill’in elleri havada evden çıkarken çekilen görüntüleri paylaşıldı.

Polisten yapılan açıklamaya göre eve baskına giden beş polis ve özel harekattan bir polis hafif yaralandı. Görgü şahitleri en az 100 el ateş sesi duyduklarını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump Yeşil Kart'ı zorlaştıracak13 Ağustos 2019 Salı 11:53
  • ABD'li milyarder Epstein'ın hücresinde ölümü tartışma yarattı12 Ağustos 2019 Pazartesi 09:47
  • Korkuluklara yaslanarak öpüşen çift düşerek can verdi07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:11
  • Siyah bir adamı bağlayarak yürüten Teksas polisi özür diledi07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:20
  • Trump, Venezuela'nın ABD'deki varlıklarını dondurdu06 Ağustos 2019 Salı 13:16
  • ABD Çin’i “döviz manipülatörü” ilan etti06 Ağustos 2019 Salı 11:45
  • Muhaliflere bomba gönderen Trump destekçisi 20 yıl hapis cezası aldı06 Ağustos 2019 Salı 09:43
  • Brezilya'da çete lideri, hapishaneden kızı kılığında kaçmaya çalışırken yakalandı (Video)05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:58
  • ABD'de silahlı saldırılar: Ohio'da saldırganın kız kardeşini de öldürdüğü açıklandı05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:45
  • Berliner Morgenpost: Baş kundakçı Beyaz Saray'da oturuyor05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti