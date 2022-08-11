ABD'de benzin fiyatı 4 doların altına indi

ABD'de ortalama perakende benzin fiyatı galon başına (yaklaşık 3,8 litre) 4 doların altına geriledi. Böylece fiyatlar Mart'tan beri en düşük seviyeye indi

ABD'de benzin fiyatı 3,99 dolara geriledi.

ABD'de de Mart'tan beri en düşük seviyeye geriledi. Akaryakıt fiyatları yaklaşık 2 aydır düşüş trendinde.

Petrol fiyatlarındaki gerileme ve talebin görece zayıf olması maliyetleri de düşürdü. Yakıt tüketiminin pandeminin başladığı 2020 yazından daha düşük olduğu belirtildi.

ABD'de dün açıklanan veri, enflasyonun Temmuz'da yüzde 8,5'e gerilediğini göstermişti. Enflasyonun yüzde 9'a yükseldiği Haziran ayında benzin fiyatları da rekor seviyelere yükselmişti.

Fiyatlardaki düşüşün temel nedeni, resesyon endişeleriyle petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilme oldu.