ABD'de: Beyin implantı sayesinde zihin okuyup düşünceyi söze döktüler

ABD’deki California Üniversitesi’nde görevli biliminsanları insanların zihinlerini okuyup düşüncülerini söze döken bir ‘beyin implantı’ geliştirdi.

BBC’deki habere göre araştırma sonuçlarını bilim dergisi Nature’da yayınlayan biliminsanları, bu teknik sayesinde beyin hasarı, gırtlak kanseri, ‘ALS’ olarak da bilinen motor nöron hastalığı, MS, Parkinson’un neden olduğu konuşamama veya konuşma bozukluklarına çare olabileceğini açıkladı.

Zihin okuma teknolojisi iki etapta çalışıyor. Beyne bir elektrot yerleştiriliyor. Bu elektrot dudak, çene ve gırtlağı yönlendiren elektrik sinyallerini kaydediyor. İkinci aşamada ise bu sinyallerin ve bilgisayarın desteğiyle farklı sesleri çıkarmak için kullanılan ağız ve gırtlak hareketleri ‘taklit ediliyor’. Ortaya sanal bir ses sistemi çıkıyor.

Ekipte yer alan Edward Chang, “İlk defa hastanın kendi beyin fonksiyonunu kaynak alarak tam cümleler geliştirdik. Bu, konuşma zorluğu çekenler için çok önemli bir adım” dedi.

Aağızdan çıkan sesin mükemmel ve çok net olmadığını söyleyen Chang, “Beş kişi üzerinde deneme yaptık. Yüzlerce cümle okuttuk. Dinleyenler okuduklarının yüzde 70’ini anladı. Bu bile çok iyi bir sonuç. Konuşma sorunu olan herkeste olmasa da çoğu hastada yararlı olacak” diyerek tekniği geliştirmek için çabalayacaklarını vurguladı.