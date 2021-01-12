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ABD'de Biden yönetiminin Hazine Bakanı olması beklenen Yellen'ın özel kalem müdürü Didem Nişancı olacak

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ABD'de Biden yönetiminin Hazine Bakanı olması beklenen Yellen'ın özel kalem müdürü Didem Nişancı olacak
ABD'de Biden yönetiminin Hazine Bakanı olması beklenen Yellen'ın özel kalem müdürü Didem Nişancı olacak

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralacak olan Joe Biden'ın Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'ın özel kalem müdürünün Türk asıllı Didem Nişancı olacağı bildirildi.

Bloomberg'in haberine göre, Yellen, Hazine Bakanlığında özel kalem müdürlüğü görevine Didem Nişancı'yı getirecek.

Söz konusu göreve ilişkin teklifin Bloomberg LP'de kamu politikası bölümünde yönetici olan Nişancı'ya sunulduğu ve Nişancı'nın görevi kabul ettiği belirtildi.

Didem Nişancı daha önce eski ABD başkanı Barack Obama döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunda (SEC) özel kalem müdürlüğü yapmış ve 2018'de Bloomberg'e geçmeden önce Promontory Finansal Grup şirketinde çalışmıştı.

ABD Senatosunun bankacılık komitesinde de görev alan Nişancı, 1998-2001 yılları arasında ise Hazine Bakanlığında çalışmıştı.

Joe Biden, eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın Hazine Bakanı adayı olduğunu duyurmuştu.

Atamanın ABD Senatosunda onaylanması halinde Yellen bu göreve getirilen ilk kadın olacak.

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