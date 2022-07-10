ABD’de Biden’a çok sert F-16 mektubu: Bu Erdoğan’a ödül olur

ABD'de gündem son dönemde iyice tartışılan Türkiye'ye F-16 satışı... Başkan Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 ve modernizasyon kitinin satışına yeşil ışık yakmasına siyasetçiler çok sert bir mektup yazdı.

ABD’li siyasetçiler, Ermeni ve Yunan lobisinin de desteğiyle ABD Başkanı Joe Biden’a çok sert bir mektup yazarak Türkiye’nin F-16 satışına karşı çıktı. ABD’li siyasetçi Frank Pallone, Biden’a gönderilen mektubu sosyal medya üzerinden paylaştı.

Pallone, farklı kanatlardan 35 Kongre üyesinin imzaladığı mektubu yayınlayarak, Biden’a gönderilen detaylarını kamuoyuna duyurdu. Twitter üzerinden mektubu paylaşan ve “Erdoğan’ın istikrarsızlaştıran hamlelerini ve uluslararası yasaları ihlal etmesini durduracak adımlar atmadan Türkiye ordusuna destek vermemeliyiz” dedi.

Mektubu Pallone ile birlikte 34 siyasetçi imzaladı.

Biden’a gönderilen mektupta, “Planlanan bu satışa itiraz ediyoruz çünkü bu satış, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ve NATO müttefiklerindeki taahhütlerine ve hem ülkesinde hem de yurt dışındaki insan hakları ihlallerine ödül vermek anlamına gelir” denildi.

“ERDOĞAN BİR ANDA İYİ BİR MÜTTEFİK OLMAYACAK”

Mektupta, “ABD’nin gelişmiş savaş uçaklarını Türkiye’ye satmak, Erdoğan’ı bir anda iyi bir müttefike çevirmeyecek. Bu silahların bölgede ölüm ve yıkıma sebebiyet olması daha olası. 30 Haziran’da NATO Zirvesi’nde yaptığınız yorumlar ve F-16 ve mekanik geliştirme ürünleri satmaya yönelik açıklamanız bizi derinden etkiledi” ifadesi kullanıldı.

Biden’a gönderilen mektubun bir bölümünde ise, “Erdoğan düzenli olarak kişisel çıkarı için bölücü taktikler kullanarak müttefiklerinin iyiliğini geri plana atıyor. Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyeliği sürecinde talepleri NATO’nun son yıllarda en büyük krizi olan Rusya’nın Ukrayna işgaline karşı stratejik duruşu için çok az bir şey yaptığını gösteriyor” ifadesi yer aldı.

Mektupta, ABD’nin Türkiye’ye F-16 satışını engellemek için ABD’li siyasetçilerin yoğun bir mesai harcamaya hazır oldukları da vurgulandı.

BIDEN NE DEMİŞTİ?

Geçen haftalarda İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye’ye F-16 satılabileceğinin sinyalini vermişti.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik süreci konusunda Türkiye’nin taleplerinin ana gündem maddesi olduğu zirvede Biden, “Hatırlayacağınız üzere aralık ayında onlara (Türkiye'ye) F-16 jetlerini satmamız gerektiğini söylemiştim. Ve bu jetleri modernize etmeliyiz. Bunun tersi çıkarımıza olmaz. Aralık ayından bu yana bu konu hakkındaki görüşümü değiştirmedim” demişti.