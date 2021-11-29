ABD'de Biden'a halk desteği azalıyor

ABD'de Joe Biden yönetimine olan güven kaybı devam ediyor. Son anketlere göre Biden'a görevinin ilk 3 ayında yüzde 52 olan kamuoyu desteği, 10'uncu ayında yüzde 36'ya kadar geriledi.

ABD'de Joe Biden yönetimine olan güven kaybı devam ediyor. Son anketlere göre Biden'a görevinin ilk 3 ayında yüzde 52 olan kamuoyu desteği, 10'uncu ayında yüzde 36'ya kadar geriledi.

ABD'de Quinnipac Üniversitesi tarafından yapılan bir anket Biden’a halk desteğinin yüzde 36'ya kadar gerilediğini gösterdi.

Buna göre katılımcılar, Biden’ın; ekonomi, liderlik ve koronavirüs ile mücadelede başarısız olduğu görüşünde.

Yüksek enflasyon ve Afganistan kararı güveni azalttı

Biden’ın başkanlığının ilk 3 ayında kamuoyu desteği yüzde 52'lerde seyrediyordu.

Ancak özellikle Afganistan'dan çekilme kararı ve koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle destek düşmeye başladı.

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Ülkede son 31 yılın en yüksek enflasyonunun görülmesi ve tedarik zinciri krizi sebebiyle yaşanan aksaklıklar da Biden yönetimini sarstı.

"Demokratların kalesi" olarak görülen Virginia'da valilik seçiminin kaybedilmesi de Biden’a desteğin azaldığını ortaya koydu.