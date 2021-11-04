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ABD'de Biden'a halk desteği düşüyor

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NBC News tarafından yapılan yeni bir ankete göre ABD Başkanı Joe Biden, halk desteğini giderek kaybediyor.
ABD'de Biden'a halk desteği düşüyor

NBC News tarafından yapılan yeni bir ankete göre ABD Başkanı Joe Biden, halk desteğini giderek kaybediyor. ABD'li yetişkinlerin yüzde 71'i ülkenin şuan yanlış bir yöne ilerlediğini düşünüyor.

ABD merkezli NBC News anketine göre Amerikalıların çoğu, Joe Biden'ın iş performansını artık onaylamıyor.

Ülkede yaşayanların neredeyse yarısı, Biden'ı yeterlilik ve ülkeyi birleştirme konusunda düşük puan veriyor.

Anket, demokratların neredeyse yarısı da dahil olmak üzere 10 yetişkinden 7'sinin, ulusun yanlış yöne gittiğine inandığını ve Biden'ın ekonominin yönetimini başarısız bulduğunu ortaya koydu.

 

ABD'de Biden'a halk desteği düşüyor

 

Ankette, yetişkinlerin yüzde 42'si Biden'ın Başkan olarak görevini onayladığını söylüyor.

Ağustos'tan bu yana gelen 7 puanlık düşüşün çoğu demokrat tabanın kilit bölümlerinden geliyor.

NBC News anketinde, Amerikalıların yüzde 71'i ülkenin yanlış yöne gittiğine inandıklarını söylüyor. Bu oran Ağustos'tan bu yana 8 puan arttı.

Buna Cumhuriyetçilerin yüzde 93'ü, bağımsızların 70'i ve Demokratların yüzde 48'i dahil.

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