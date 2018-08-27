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ABD'de bilgisayar oyunu turnuvasına silahlı saldırı: ölü ve yaralılar var

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ABD'de bilgisayar oyunu turnuvasına silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti, saldırgan intihar etti
ABD'de bilgisayar oyunu turnuvasına silahlı saldırı: ölü ve yaralılar var

ABD'nin Florida eyaletindeki Jacksonville şehrinde bulunan bir eğlence merkezine bir bilgisayar oyunu turnuvası sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Florida Polisi, silahlı saldırıda 2 kişinin vurularak öldürüldüğünü, saldırganın intihar ettiğini açıkladı. Saldırıda 11 kişi de yaralandı.

Saldırganın kimliği Baltimore doğumlu 24 yaşındaki David Katz olarak belirlendi.

Florida Polisi, başka bir şüphelinin aranmadığını söyledi.

Polis, ABD basınında yer alan ve saldırganın turnuvada kaybettiği için oyunculara ateş açtığı yönündeki iddiaları ise doğrulamadı.

Alışveriş ve eğlence merkezi Jacksonville Landing'deki GLHF adlı mekana yönelik saldırı sırasında, EA Sports'un popüler Amerikan futbolu oyunu Madden için turnuva düzenleniyordu.

OYUN MEKANI

Pazar günü gerçekleşen saldırı sırasında turnuva, Twitch canlı platformundan da yayınlanıyordu. Yayın sırasında çok sayıda silah sesi duyuldu.

Turnuvaya katılan gençlerden 19 yaşındaki Drini Gjoka Twitter'dan yaptığı paylaşımda saldırıyı "Hayatının en kötü günü" olarak niteledi.

Drini Gjoka ayrıca, kurşunlardan birinin baş parmağına isabet ettiğini belirtti.

 

Amerikan Los Angeles Times gazetesi, saldırganın turnuvada kaybetmesi sonrası ateş açtığını, daha sonra da kendini öldürdüğünü öne sürdü.

Saldırının ardından insanlar kaçışmaya başlayarak sığınacak yer ararken, polis onlara sakin olmaları çağrısında bulundu.

Gazetecilere konuşan bölge şerifi Mike Williams, "Şu anda kayıp bir şüpheli yok, sadece bir şüpheli var ve o da olay yerinde öldü. Beyaz bir adam ve halen kimliğinin belirlenmesi için çalışmaları sürdürüyoruz" dedi.

Madden oyununun yaratıcısı EA Sports şirketi ise Twitter'dan yaptığı açıklamada saldırıdan haberdar olduklarını ve olayın aydınlığa kavuşması için yetkililerle beraber çalıştıklarını ifade etti.

 

Florida eyaleti geçtiğimiz yıllarda birçok kitlesel silahlı saldırıya sahne olmuştu.

2016 yılında da Orlando'daki Pulse adlı gece kulübüne gerçekleşen saldırıda 49 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu yılın Şubat ayında da Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas okuluna silahlı saldırı gerçekleşmiş, 17 kişi ölmüştü.

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