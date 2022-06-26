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ABD'de binlerce kişi kürtaj kararına karşı sokaklara döküldü

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Amerika Birleşik Devletleri'nde kürtajın anayasal hak olmaktan çıkarılması halkı sokağa döktü. Kararı protesto edenler, birçok eyalette gösteriler düzenledi.
ABD'de binlerce kişi kürtaj kararına karşı sokaklara döküldü

Mahkemenin kararına Biden yönetimi de sert tepki gösterdi. Başkan Joe Biden, "mahkeme ve ülke adına üzücü bir gün" ifadesini kullandı.

ABD Yüksek Mahkemesi, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etti. ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentindeki belediye binası önünde bir araya gelen kürtaj yanlıları, kararın iptalini protesto etti.

Fransa, İspanya, Belçika ve Kanada liderleri de karara tepki gösterdi.

Göstericiler ABD Yüksek Mahkemesi önünde toplanırken barikatlar kuruldu ve polis alarma geçti.

Öfkeli kalabalığın eylemlerine bugün de devam etmesi beklenirken yetkililer protestoların şiddet eylemlerine dönüşmesinden endişeli.

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