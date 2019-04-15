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ABD'de bir adam beslediği dev kuş tarafından öldürüldü

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ABD'nin Florida eyaletinde 75 yaşındaki bir adam, beslediği tepeli devekuşu tarafından öldürüldü.
ABD'de bir adam beslediği dev kuş tarafından öldürüldü

BBC'ye bilgi veren Alachua Şerif Ofisi, Cuma günü Marvin Hajos adlı adamın yaşadığı eve çağırıldıklarını ve olay yerine gittiklerinde adamı ağır yaralı halde bulduklarını söyledi.

Hajos yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yerel basına göre Hajos, egzotik hayvanlara ilgisiyle biliniyor ve bahçesinde aralarında lamaların da olduğu farklı türlerde hayvanlar besliyordu. Hajos'u öldüren de anavatanı Yeni Gine olan tepeli devekuşu oldu.

Gainesville Sun gazetesine konuşan polis yetkilisi Jeff Taylor, Hajos'un kuşun yakınındayken yere düştüğünü ve düşmesinin ardından kuş tarafından saldırıya uğradığını tahmin ettiklerini söylüyor.

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