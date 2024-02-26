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ABD'de bir asker, Gazze'deki savaşı protesto için İsrail Büyükelçiliği önünde kendini ateşe verdi

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ABD Hava Kuvvetleri'nde görevli bir muvazzaf asker, Washington'daki İsrail Büyükelçiliği önünde internet üzerinden canlı yayınladığı videoda "Artık (Gazze'deki) soykırıma ortak olmayacağım" diyerek kendini ateşe verdi.
ABD'de bir asker, Gazze'deki savaşı protesto için İsrail Büyükelçiliği önünde kendini ateşe verdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ordu mensubu, 'Gazze'deki savaşı protesto' amacıyla Washington'daki İsrail Büyükelçiliği önünde kendini ateşe verdi. 

Kentin İtfaiye ve Acil Sağlık Hizmetleri Departmanı'nın (DC Fire and EMS) resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, yangın, ABD Gizli Servis görevlileri tarafından söndürüldü, kendini ateşe veren asker daha sonra bölgedeki bir hastaneye nakledildi. 

Metropolitan Polis Departmanı Sözcüsü, yaptığı açıklamada, askerin durumunun 'kritik' olduğunu aktardı. 

Hava Kuvvetleri'nden bir sözcü de, eylemin aktif görevdeki (muvazzaf) bir havacı asker tarafından gerçekleştirildiği bilgisini teyit etti. 

Amerikan medyasına göre resmi üniformalı asker, Twitch üzerinden canlı yayınladığı videoda "Artık (Gazze'deki) soykırıma ortak olmayacağım" ifadesini kullandı. 

Daha sonra üzerini berrak bir sıvıyla ıslattı ve "Özgür Filistin" diye bağırarak kendini ateşe verdi.

Askerin kendini yakma eyleminin videosu, kısa süre içerisinde platform tarafından yayından kaldırıldı.

Olayla ilgili yerel polis ve gizli servis soruşturma başlattı. 

Washington'daki İsrail Büyükelçiliği, Gazze'deki savaşa karşı devam eden protestoların merkezi haline gelmiş durumda.  

İsrail'in Gazze saldırıları, ABD'de sık sık Filistin ve İsrail yanlısı protestolara sahne oluyor. 

Protestolar, 7 Ekim'den itibaren sürekli olarak devam ediyor. 

ABD, Gazze'de devam eden savaşta İsrail'in en güçlü destekçisi konumunda bulunuyor. 

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana devam ettirdiği saldırılarda Gazze' de şu ana kadar yaklaşık 30 bin Filistinli öldürüldü. 

Öte yandan aralık ayında bir başka protestocu, yine savaşı protesto amacıyla Atlanta'daki İsrail Konsolosluğu önünde kendini yakmıştı.

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