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ABD'de bir bilgisayarda 'Rus korsanların yazılımına rastlandı'

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ABD'de bir bilgisayarda 'Rus korsanların yazılımına rastlandı'
ABD'nin Vermont eyaletindeki bir elektrik dağıtım şirketine ait dizüstü bilgisayarda, Rus bilgisayar korsanlarının kullandığı iddia edilen kötü amaçlı bir yazılıma rastlandığı açıklandı.

Burlington Electric'in açıklamasında bilgisayarın "bağlantısının derhal kesildiğini" ve elektrik ağına bağlı bulunmadığını belirtti.

Şirketin açıklamasında "Kötü yazılımı ortaya çıkarmak ve şebekeye yönelik benzer saldırıları engellemek için federal yetkililerle birlikte çalışıldığı" belirtildi.

ABD yönetimi Perşembe günü "Grizzly Steppe" adı verilen kod ile ilgili olarak uyarı yayınlamıştı.

Washington aynı gün, bilgisayar korsanlığı yoluyla başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları nedeniyle 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

ABD'nin kararının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı da 35 ABD'li diplomatın sınır dışı edilmesini Kremlin'e teklif etmişti. Ancak Kremlin hiçbir Amerikalı diplomatınsınır dışı edilmeyeceğini açıkladı.

Ocak ayında ABD'de başkanlık görevini devralacak olan Donald Trump, bu kararından ötürü Putin'i övdü.

ABD'li istihbarat örgütleri, Donald Trump'ın 9 Kasım'da kazandığı başkanlık yarışındaki yükselişine 'destek olmak isteyen' Rusya'nın seçimlere 'müdahale ettiğinden' şüpheleniyor.

Rusya iddiaları reddediyor

ABD Başkanı Barack Obama daha önce, Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın seçim kampanyasına yönelik siber saldırıların arkasında Rusya'nın olduğu iddiaları karşısında harekete geçileceğini söylemişti.

Obama ayrıca Rusya'nın faaliyetlerinin tüm Amerikalıları telaşlandırması gerektiğini belirtmişti.

New York Times gazetesi de, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'in de aralarında olduğu istihbarat örgütlerinin Rusya'nın siber saldırılar üzerinden Trump'ın başkan seçilmesine yardım ettiği konusunda "oldukça emin" olduklarını aktarmıştı.

Rusya ise iddiaları reddediyor.

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