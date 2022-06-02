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ABD'de bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü

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ABD'nin Oklahoma Eyaleti'ndeki Tulsa'da bir hastaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda dört kişi vurularak öldürüldü.
ABD'de bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü

Polis, olayın ardından yaptığı basın toplantısında, St. Francis Hastanesi yerleşkesine giren bir kişinin tüfekle ateş açtığını ve dört kişiyi öldürdüğünü duyurdu. Tulsa Polis Şefi Eric Dalgleish, tüfek ve tabanca taşıyan saldırganın 35-40 yaşlarında olduğunu kaydetti.

İlk olarak telefonla yapılan bir ihbar ile olaydan haberdar olduklarını söyleyen Tulsa polisi, hastanenin ikinci katında saldırganın ateş açarak insanları vurmaya başladığını aktardı.

Olay yerine giden polis birkaç kişinin vurulmuş olduğunu, bir çiftin ise orada hayatını kaybettiğini tespit etti. Kurbanların, hem hastalar hem de hastane çalışanları olduğu öğrenildi.

Saldırganın da olay yerinde öldüğü açıklandı ancak ölüm şekline ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. New York Times gazetesi saldırganın kendisini vurduğunu yazdı.

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