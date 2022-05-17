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ABD’de bir ilk: Pentagon UFO’larla ilgili ifade verecek

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ABD'nin 50 yıldan fazla süredir ilk defa tanımlanamayan uçan nesnelerle (UFO) ilgili Kongre'de yapacağı panelinin oturumunda ABD'li iki savunma istihbarat görevlisi hükümetin UFO'larla ilgili ne bildiği konusunda bugün ifade verecek.
ABD’de bir ilk: Pentagon UFO’larla ilgili ifade verecek

ABD Temsilciler Meclisi’nin istihbarat alt komitesinin düzenleyeceği oturum, hükümetin resmi olarak “tanımlanamayan hava olayları” (UAP) olarak adlandırdığı 2004’ten beri ABD’li askeri pilotların gözlemlerini bildirdikleri 140’tan fazla vakanın belgelendiği raporun yayımlanmasından 11 ay sonra yapılacak.

Daha çok dünya dışı varlıklara ait uzay gemisi kavramıyla ilişkilendirilen ve halk arasında yaygın olarak kullanılan UFO terimine geçen yıl Haziran ayında yapılan UAP raporunda hiç değinilmedi. Raporun odağında UAP’lerin ABD’nin ulusal güvenliği ve havacılık emniyetine muhtemel etkileri yer aldı.

Bununla beraber raporda, var olan havacılık teknolojisinin sürat ve manevra kabiliyeti sınırlarını aşan ve herhangi bir itiş sistemine ya da uçuş kontrol yüzeyine sahip olmadığı görülen esrarengiz uçan nesnelerle ilgili Pentagon tarafından daha önce yayımlanmış video görüntülerinde bazı UAP’lerden bahsedilmekteydi.

“HALK TAM ŞEFFAFLIĞI HAK EDİYOR”

Pentagon’un 2020’de oluşturduğu ABD Donanması önderliğindeki çalışma grubu ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi tarafından toplanan dokuz sayfalık “öncü değerlendirme” raporunda yer alan bulguların bugünkü oturumda yeniden incelenmesi bekleniyor.

İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff geçen haftaki açıklamasında “Amerikan halkı tam şeffaflığı hak etmektedir” diye belirtmişti.

KAYNAKLARI BULUNAMIYOR

Değerlendirme raporunu hazırlayan savunma ve istihbarat analistleri, 144 tanımlanamayan hava olayının kaynağı hakkında hiçbir bulgu ortaya koyamazlarken, yalnızca bir olayı sönmekte olan büyük bir balonla ilişkilendirdiler.Bugün oturumda ifade vermesi beklenenlerden biri ABD’nin istihbarat ve güvenlikten sorumlu savunma müsteşarı Ronald Moultrie, diğeriyse donanma istihbarat başkan yardımcısı Scott Bray.

Bugün yapılacak oturum, ABD Hava Kuvvetleri’nin 1969’da son verdiği kod adı Mavi Kitap Projesi olan UFO gözlem programından sonra bu konudaki ilk açık Kongre oturumu olacak.

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