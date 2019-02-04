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ABD'de bir ilk: "Ponpon erkekler"

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Amerikan Futbol Ligi'nin (NFL) şampiyonluk maçında geleneksel olarak gösteri yapan 'Ponpon kızlarla' birlikte bu yıl ilk kez iki erkek de dans etti.
ABD'de bir ilk: "Ponpon erkekler"

NFL'nin Super Bowl olarak anılan şampiyonluk mücadelesinde bu yıl bir ilk yaşandı. 'Ponpon kızlarla' birlikte iki 'ponpon erkek' de dans etti. NFL'de 'ponpon erkeklere' karşı bir yasak olmamasına karşın, şimdiye kadar bu yönde bir gelişme yaşanmamıştı.NFL'de 'ponpon erkeklere' karşı bir yasak olmamasına karşın, şimdiye kadar bu yönde bir gelişme yaşanmamıştı.

Klasik dans eğitimleri olan Napoleon Jinnies ve Quinton Peron, sezon başında yapılan seçmelerde 300 aday arasından bu ekibe seçildi.

CBS televizyonuna konuşan Jinnies, "Eğlence dünyası herkese açık. Ve yaptığın işi iyi yapıyorsan neden burada olmayasın" dedi.

Peron ise seçmelere başvurma cesaretinin bir basketbol maçında 'ponpon kızların' sahaya çıktığı anda geldiğini belirtti ve kendi kendine ‘Ben neden yapamayayım?' dediğini söyledi.

Peron, ilk dansını ise "masal gibi" diyerek anlattı.

'2019'DAYIZ BUNUN ZAMANI GELMİŞTİ'

'Ponpon erkeklerin' ilk kez sahaya çıkacakları haberleri sonrası sosyal medyada bir takım olumsuz yorumlar yapılsa da BBC'nin ulaştığı taraftarlar, bu gelişmeyi ya desteklediklerini ya da çekimser olduklarını söyleyerek değerlendirdiler.

 

Son 4 yılda takımın oynadığı tüm maçları izleyen Steven Leslie, "Bu adamlar harikalar. Tüm sezon öyleydiler. Öyle tepki vermek gibi saçma şeyler yaşanmadı. Herkes onları sahiplendi. Zaten 2019 yılındayız, bunun zamanı gelmişti" dedi.

Napoleon ve Quinton'ın Super Bowl'da sahaya çıkan ilk "ponpon erkekler" olmaları sonrası gelecek yıl daha fazla sayıda erkeğin onların yolundan gitmek için başvuruda bulunması bekleniyor.

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