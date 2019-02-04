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ABD'de bir ilk: Super Bowl'da iki 'ponpon erkek'

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Amerikan Futbol Ligi'nin (NFL) Super Bowl olarak anılan şampiyonluk mücadelesinde bu yıl bir ilk yaşandı. "Ponpon kızlarla" birlikte iki erkek de dans etti.
ABD'de bir ilk: Super Bowl'da iki 'ponpon erkek'

Napoleon Jinnies ve Quinton Peron, Amerika'nın televizyonda en çok izlenen spor müsabakasında, LA Rams takımını desteklemek için saha kenarındaydı.

Klasik dans eğitimleri olan Peron ve Jinnies, sezon başında yapılan seçmelerde, 300 aday arasından bu ekibe seçildi.

Bu futbol sezonunun başında da ilk kez amigo ekibiyle sahaya çıktılar.

CBS televizyonuna konuşan Napoleon Jinnies, "Eğlence dünyası herkese açık. Ve yaptığın işi iyi yapıyorsan neden burada olmayasın" dedi.

Quinton Peron ise yaşadıklarını "masal gibi" cümlesiyle tanımladı.

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'2019 yılındayız, bunun zamanı gelmişti'

NFL'de "ponpon erkeklere" karşı bir yasak olmamasına karşın, bu sezona kadar bu yönde bir gelişme yaşanmamıştı.

"Ponpon erkeklerin" ilk kez sahaya çıkacakları haberleri sonrası sosyal medyada bir takım olumsuz yorumlar yapılsa da BBC'nin ulaştığı taraftarlar, bu gelişmeyi ya desteklediklerini ya da çekimser olduklarını söyleyerek değerlendirdiler.

Quinton Peron

Son 4 yılda takımın oynadığı tüm maçları izleyen Steven Leslie, "Bu adamlar harikalar. Tüm sezon öyleydiler. Öyle tepki vermek gibi saçma şeyler yaşanmadı. Herkes onları sahiplendi. Zaten 2019 yılındayız, bunun zamanı gelmişti" dedi.

Napoleon ve Quinton'ın Super Bowl'da sahaya çıkan ilk "ponpon erkekler" olmaları sonrası gelecek yıl daha fazla sayıda erkeğin onların yolundan gitmek için başvuruda bulunacağı bildiriliyor.

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