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ABD'de bir kilisenin Zoom konferansına giren hacker 'çocuk istismarı videoları paylaştı', Kilise Zoom'a dava açtı

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ABD'de bir kilisenin Zoom konferansına giren hacker 'çocuk istismarı videoları paylaştı', Kilise Zoom'a dava açtı
ABD'de bir kilisenin Zoom konferansına giren hacker 'çocuk istismarı videoları paylaştı', Kilise Zoom'a dava açtı

ABD’nin California eyaletindeki bir kilisede tarafından video konferans uygulaması Zoom aracılığıyla İncil eğitimi verilirken bir hacker konferansa girip çocuk istismarı görüntüleri paylaştı.

Saint Paulus Lüteriyen Kilisesi, hackerın kullanıcıların bilgisayarlarının kontrolünü ele geçirip ‘iğrenç ve rahatsız edici videolar oynattığını’ söyledi.

Hackerların Zoom video konferanslarına siber saldırı düzenlemesi sık yaşanan bir durum. Buna ‘Zoombombing’ (Zoom borbandımanı) deniyor.

Kilise, Zoom’a dava açtı. Şikayet metninde, San Francisco kilisesi liderlerinin yardım için Zoom’a danıştıkları ama şirketin ‘hiçbir şey yapmadığı’ belirtiliyor.

Zoom sözcüsü yazılı açıklamasında ‘korkunç olayı kınadıklarını’ ifade edip “Olayı öğrendiğimiz gün failin kimliğini tespit ettik ve platforma erişimlerini engelleyip yetkili birimlere bildirdik” dedi.

Zoom, ‘kısa bir süre önce güvenlik ayarlarını güncellediklerini’ de belirtip Zoom kullanıcılarının konferans erişim bilgileri ve şifrelerini çok fazla kişiyle paylaşmamaları gerektiğini söyledi. Şirket yaşanan durumun da bundan kaynaklandığını ifade etti.

San Francisco’nun en eski kiliselerinden biri olan Saint Paulus Kilisesi dava mektubunda çoğu emekli, sekiz öğrencinin bilgisayarlarının kontrolünün hackerlar tarafından ele geçirildiğini ve pornografik videolar oynatıldığını söyledi.

Kilise, “Görüntüler korkunçtu, çok iğrençti. Birbirleriyle seks yapan ve çocuklara cinsel tacizde bulunup fiziksel istismar uygulayan yetişkinlerin videoları vardı” dedi.

Kilise, öğrenciler video konferans uygulamasını sona erdirip yeniden açmak istediklerinde de hackerın yeniden saldırdığını ifade etti.

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