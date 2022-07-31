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ABD’de bir kişi piyangodan rekor para ödülü kazandı

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Chicago yakınlarındaki bir benzin istasyonunda bilet alan şanslı ABD’li, “Mega Milyonlar" çekilişinde 1,337 milyar dolarlık rekor ödülün sahibi oldu.
ABD’de bir kişi piyangodan rekor para ödülü kazandı

ABD'de bir kişi, ülke tarihinin en yüksek piyango ödüllerinden biri olan 1,337 milyar dolar kazandı.

Chicago yakınlarındaki bir benzin istasyonunda bilet alan şanslı kişi, “Mega Milyonlar” çekilişinde rekor ödülün sahibi oldu. Bunun ABD'nin bugüne kadarki en yüksek üçüncü piyango ödülü olduğu belirtiliyor.

Verilere göre bu oyunda büyük ikramiyeyi tek başına kazanma şansı 303 milyonda bir. Ohio Piyango Dairesi Başkanı Pat McDonald, büyük ikramiyeyi kazanan talihliyle tanışmak için sabırsızlandıklarını söyledi.

Öte yandan henüz kimliği açıklanmayan talihlinin para ödülünü tek seferde alması halinde bu para 780 milyon dolara düşüyor. Talihlinin parayı azalmadan yıllar içinde taksit taksit alma seçeneği de var ama ödülün bir kısmı her halükarda vergilere gidiyor.

ABD’nin birçok eyaletinde oynanan Mega Milyonlar, ülkenin en popüler talih oyunlarından biri. 2018'de de bir kişi bu oyunda 1,5 milyar dolar kazanmıştı.

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