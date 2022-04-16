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ABD'de bir mahkum idam mangası tarafından vurularak infaz edilecek

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ABD'de hakkında idam kararı verilen bir mahkumun idam mangası tarafından silahla vurularak infaz edilmeyi seçtiği açıkladı.
ABD'de bir mahkum idam mangası tarafından vurularak infaz edilecek

ABD'nin Güney Karolina eyaletindeki mahkeme, idam edilmek için bekleyen bir mahkumun, 'seçenekler' arasına yeni dahil edilen, idam mangası tarafından silahla vurularak infaz edilmeyi seçtiğini açıkladı.

Güney Karolina Ceza İnfaz Kurumu tarafından paylaşılan belgede, bir süredir tutuklu olan ve hakkında idam kararı bulunan 57 yaşındaki Richard Bernard Moore'un idam mangası tarafından kurşuna dizilme yöntemiyle ölme hakkını belirten bölümü imzaladığı görüldü.

Sputnik'in haberine göre, İdam mahkumu Moore, infaz şeklini onayladığı belgede, "İdam mangasının ya da elektrikli sandalye yönteminin yasal ya da anayasal olduğuna inanmadığını" ancak infaz kurumunun kendisini "seçenekler arasında seçime zorladığını" belirtti. Moore, öldürücü enjeksiyon yönteminin uygulanması için gerekli materyalin temin edilmesi hususunda yeterli çabanın harcandığına da inanmadığını belirtti.

ABD medyasında çıkan haberlere göre, idam 29 Nisan'da gerçekleşecek ve Moore Güney Karolina'da 2011'den bu yana infaz edilen ilk kişi olacak.

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