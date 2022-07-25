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ABD'de bir parktaki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

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ABD'nin Los Angeles kentinde bir parktaki silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.
ABD'de bir parktaki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Saldırı dün, Peck Park'ta saat 15.50 civarında bir araba fuarının yapıldığı sırada meydana geldi.

Los Angeles polisi, Twitter hesabından 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5'ten fazla kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırı ile ilgili henüz bir şüphelinin gözaltına alınmadığını bildirdi.

Polis şefi Kelly Muniz ise yaptığı basın açıklamasında, parktaki beyzbol oyun alanında birden fazla kişinin vurulduğuna ilişkin ihbar aldıklarını ve bunun üzerine harekete geçtiklerini belirtti.

Muniz, kaç saldırganın parktaki insanları hedef aldığının henüz bilinmediğini ancak olay yeri incelemelerinin sürdüğünü kaydetti.

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