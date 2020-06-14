ABD’de bir siyahi daha polis tarafından öldürüldü!

ABD’nin Atlanta kentinde bir adam, aracında uyuduğu sırada polis tarafından gözaltına altına alınmak istendi. Direnen siyahi ABD'li, olay yerinden kaçarken polis tarafından vurularak öldürüldü.

ABD’de bir vatandaşın polis memurları tarafından öldürülmesi vakalarına bir yenisi daha eklendi. Atlanta’da yaşanan olayın ardından protestolar düzenlenirken, kentin emniyet müdürü istifa etti.

Cuma akşamı yaşanan olayda, bir fast-food restoranının araç servis kuyruğunda beklerken otomobilinde uyuyakalan 27 yaşındaki Rayshard Brooks’un, kendisine alkol testi yapmak isteyen bir polisle yaşadığı gerilim sırasında vurularak öldürüldüğü belirtiliyor.

İSTİFA ETTİ

Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms, olayın ardından kentin emniyet müdürü Erika Shields’ın istifasını kabul ettiğini söyledi.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Cumartesi öğleden sonra olayın meydana geldiği Atlanta’nın güneyindeki bölgede çok sayıda protestocu toplandı. Ancak olay gün içinde büyümeye devam etti. Aynı akşam bir grubun restoranı ateşe verdiği bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Belediye Başkanı Bottoms düzenlediği basın toplantısında, "Bu olayda öldürücü güç kullanmanın haklı olduğuna inanmıyorum ve polis memurunun iş akdine derhal son verilmesini istedim" diye konuştu.

Georgia eyaleti Soruşturma Dairesi (GBI), olayla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi. Polis, Brooks’un alkol testini geçememesinin ardından tutuklanmaya direndiğini belirtti.

Atlanta polisi konuyla ilgili ayrıntılı açıklama henüz yapmadı. Yetkililer, olaya karışan iki polis memurunun isimlerini de henüz açıklamazken, iki polisin de beyaz olduğu bilgisi verildi.

Brooks’un öldürülmesi, Minneapolis kentinde George Floyd’un 25 Mayıs’ta polis tarafından gözaltına alınırken boğazına 9 dakikaya yakın süreyle bastırılmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine ABD’nin dört bir tarafında ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar patlak vermişti.