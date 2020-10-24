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ABD’de bir siyahiyi öldüren, diğerini de yaralayan polis kovuldu

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ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde siyahi Amerikalı Marcellis Stinnette'i salı günü trafik çevirmesi sırasında vurarak öldüren polis görevden alındı. 
ABD’de bir siyahiyi öldüren, diğerini de yaralayan polis kovuldu

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde siyahi Amerikalı Marcellis Stinnette'i salı günü trafik çevirmesi sırasında vurarak öldüren polis görevden alındı. 

Waukegan Polis Şefi Wayne Walles, kimliği açıklanmayan polis memurunun "birçok politika ve prosedür ihlali" yaptığını açıkladı.

Walles, polisin 19 yaşındaki siyahi Marcellis Stinnette'i öldürerek ve şoför koltuğundaki kız arkadaşı Tafara Williams'ı yaralayarak prosedürleri ihlal ettiğini belirtti.

Konuyla ilgili başka bir bilgi vermeyen Walles, söz konusu polisin görevine son verildiğini ifade etti.

Waukegan Emniyeti Müdürlüğünden yapılan açıklamada, genç çifti vuran polisin Latin kökenli olduğu ve 5 yıldır Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, aracı ilk durduran polisin beyaz olduğu bilgisine yer verildi.

Salı günü geç saatlerde yapılan trafik çevirmesinde durdurulan aracın şoförü Williams'ın, ikinci polisin kendilerine yaklaşması üzere aracı geri geri sürmeye başladığı aktarılan açıklamada, polislerin bunun üzerine ateş açtığı kaydedildi.

Olayda, 19 yaşındaki siyahi Stinnette hayatını kaybetmiş, kız arkadaşı Williams da yaralanmıştı.

Araçta daha sonra yapılan aramada silah bulunmamıştı.

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