ABD'de bir Türk, Trump destekçisi olduğu için dövüldü

42 yaşındaki Cihangir Turan, günün erken saatlerinde Trump Tower'da satın aldığı "Make America Great Again" şapkasını giydiği için bir grup genç tarafından dövüldüğünü söyledi.
Turan, "Başkan Trump’ı seviyorum. Harika bir iş çıkardığını düşünüyorum." dedi.
Yaklaşık 15 kişilik bir "çocuk" grubunun "F *** Trump" diye bağırdığını ve üzerine yürüdüğünü söyleyen Turan, "biri başımı bir iskeleye çarptı" dedi.
Turan, elmacık kemiğinin kırıldığını ve gözünün de kötü bir şekilde şiştiğini belirtti..
Turan, gözünde kalıcı bir hasar olup olmadığını belirlemek için bir göz uzmanına görüneceğini de sözlerine ekledi.
Cihangir Turan aynı şapkayı takmayı bu kez iki kere düşeneceğini söyleyerek, "Trump destekçisi olduğum için dövülmek çok üzücü" dedi.
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