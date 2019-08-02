ABD'de bir Türk, Trump destekçisi olduğu için dövüldü

New York'ta yaşayan bir Türk, "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" şapkası giydiği için Manhattan'da bir grup genç tarafından şiddetle dövüldüğünü söyledi. Söz konusu şapkadaki sözler Trump'ın seçim sloganlarından biri olarak biliniyor.

42 yaşındaki Cihangir Turan, gü nün erken saatlerinde Trump Tower'da satın aldığı "Make America Great Again" şapkasını giydiği için bir grup genç tarafından dövüldüğünü söyledi.

Turan, "Başkan Trump’ı seviyorum. Harika bir iş çıkardığını düşünüyorum." dedi.

Yaklaşık 15 kişilik bir "çocuk" grubunun "F *** Trump" diye bağırdığını ve üzerine yürüdüğünü söyleyen Turan, "biri başımı bir iskeleye çarptı" dedi.

Turan, elmacık kemiğinin kırıldığını ve gözünün de kötü bir şekilde şiştiğini belirtti..

Turan, gözünde kalıcı bir hasar olup olmadığını belirlemek için bir göz uzmanına görüneceğini de sözlerine ekledi.