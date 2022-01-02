  • BIST 1.857,65
  • Altın 772.84340
  • Dolar 13.2529
  • Euro 15.0812
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

ABD'de Birçok Üniversite Vaka Artışı Nedeniyle Uzaktan Eğitime Dönüyor

» »
ABD'de son haftalarda Kovid-19 vakalarının hızla artması nedeniyle birçok üniversite yeniden uzaktan eğitime dönme kararı aldı.
ABD'de Birçok Üniversite Vaka Artışı Nedeniyle Uzaktan Eğitime Dönüyor

ABD'de 26 eyalette 70'ten fazla üniversite, ikinci dönem eğitimlere çevrim içi devam edileceğini açıkladı.

Harvard Üniversitesi, yeni yılın ilk üç haftasında uzaktan eğitim yapılacağını ve koşulların düzelmesi durumunda ocak sonunda kampüslere dönüleceğini duyurdu.

Chicago Üniversitesi ise ikinci dönem başlangıcını iki hafta erteleyeceğini, ilk 2 hafta ise derslerin çevrim içi olacağını bildirdi.

Uzaktan eğitime dönecek diğer okullar arasında George Washington, Yale, Columbia gibi üniversiteler de yer alıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'de Grip Vakalarında Artış: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti29 Aralık 2021 Çarşamba 19:34
  • Biden’ın onayladığı savunma bütçesinde ‘Türkiye ve Azerbaycan’a suçlama’ iddiası29 Aralık 2021 Çarşamba 13:27
  • Oprah Winfrey’den Dr. Mehmet Öz’ün siyasete girmesine ilk yorum29 Aralık 2021 Çarşamba 13:17
  • ABD’de Silahlı Saldırı: 4 Ölü, 3 Yaralı28 Aralık 2021 Salı 19:54
  • ABD’den Tartışmalı Medya Yasasını Veto Eden Polonya Liderine Teşekkür28 Aralık 2021 Salı 19:08
  • Brezilya'da barajlar yıkıldı, şehirler sular altında kaldı28 Aralık 2021 Salı 13:16
  • Islahevinde kalan siyahi gencin ölüm nedeni şiddet çıktı28 Aralık 2021 Salı 11:16
  • ABD'de yakın gözlüğüne alternatif olabilecek göz damlası geliştirildi27 Aralık 2021 Pazartesi 15:01
  • Popocatepetl Yanardağı’nda patlama27 Aralık 2021 Pazartesi 11:09
  • Brezilya’da baraj taştı: 20 bin insan evsiz kaldı27 Aralık 2021 Pazartesi 11:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti