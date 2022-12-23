ABD’de ‘bomba siklonu’ alarmı: Son yılların en dondurucu Noel’i

ABD’nin neredeyse tamamı, Noel arifesinde dondurucu rüzgarların etkisi altına girdi.

Ulusal Hava Durumu İdaresi’nden yapılan açıklamada, Kuzey Kutbu’ndan gelerek ABD ve Kanada’nın bazı bölgelerinde etkisini gösteren dondurucu rüzgarların hızla alanını genişlettiği bildirildi. Açıklamada, “nesilde bir kez görülecek” kadar nadir karşılaşılan büyük bir kar fırtınası ve soğuk hava dalgasının neredeyse ABD’nin tüm eyaletlerini etkisi altına alacağı kaydedildi.

ABD genelinde 100 milyondan fazla kişinin on yıllardır görülmemiş bir soğuk hava dalgasından etkileneceği belirtiliyor.

ABD’nin neredeyse tamamını etkisi altına alacak dondurucu rüzgarlar doğu eyaletlerine doğru ilerliyor. Yetkililer, Noel nedeniyle artan hava ulaşımında ve yollarda ciddi aksamalar yaşanacağına dikkat çekerken birlerce uçuş da iptal edildi.

EKSİ 50 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Meteorolojiden yapıla açıklamada, ABD'deki hava durumunun son yılların en dondurucu soğuk hava dalgasının yaşanacağını gösterdiği vurgulandı. Birçok yerde alarm durumuna geçilirken bazı yerlerde sıcaklığın eksi 50 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Uzmanlar da, aşırı soğukların donma olaylarına yol açacağına dikkat çekerek ani soğukların kan akışını engelleyerek dokuların ölmesine yol açtığını, bu nedenle insanların dışarıda fazla kalmaması gerektiğini bildirdi.

Meteoroloji uzmanlarının “bomb cyclone (bomba siklonları) olarak adlandırdığı, kasırga gücüne erişebilen ve bomba etkisi yaratan ani kar fırtınalarının ABD'nin birçok bölgesini bugün vurması bekleniyor.

DÖRT EYALETTE OLAĞANÜSTÜ HAL

ABD Başkanı Joe Biden da dün yaptığı açıklamada, “Bu karlı bir gündem çok daha farklı, çok ciddi bir olay” diyerek halka dikkatli olma çağrısı yaptı. Bazı yerlerde de olası sel olaylarına karşı alarm durumuna geçildi.

Dondurucu soğukların en çok etkili olacağı eyaletlerden Kentucky, Georgia, Oklahoma ve Kuzey Carolina’da olağanüstü hal ilan edilirken bu sayının ileriki günlerde artacağı düşünülüyor.