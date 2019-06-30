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ABD’de boynunda tümör olan bebek ‘doğarken’ ameliyat edilerek kurtarıldı

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ABD’nin Chicago kentinde yaşayan bir kadının, hamileliğinin 13’üncü haftasında çekilen ultrasonda ikiz bebeklerinden birinin boynunda tümör olduğu ortaya çıktı. Doktorlar ‘doğum sırasında rahim dışı tedavi’ yöntemiyle, başka deyişle tümör olan bebeği doğa
ABD’de boynunda tümör olan bebek ‘doğarken’ ameliyat edilerek kurtarıldı

ABD’nin Chicago kentinde yaşayan bir kadının, hamileliğinin 13’üncü haftasında çekilen ultrasonda ikiz bebeklerinden birinin boynunda tümör olduğu ortaya çıktı. Doktorlar ‘doğum sırasında rahim dışı tedavi’ yöntemiyle, başka deyişle tümör olan bebeği doğarken ameliyat ederek ikizleri kurtardı.

Jenessa ve Genesis adı verilen ikiz bebeklerden Jenessa’nın boynunda hızla büyüyen tümör tespit edilince doktorları, “Anne karnında boğulma riski var. Genesis’te de tümör oluşabilir. Biri veya ikisi birden ölü doğabilir. Hamileliğin tamamlanmasını beklememeliyiz” dedi.

Ann & Robert H. Lurie Çocuk Hastanesi’nin cerrahları, geçen aralık ayında, hamileliğin 29’uncu haftasında sezaryen yaptı. Ancak, farklı bir yöntem izledi. Standart bir sezaryende olduğu gibi hemen ‘karnı açmak’ yerine önce rahim içine küçük bir delik açtı.

Jenessa’nın ağzına oksijen tüpü yerleştirildi, elinde ise damar yolu açıldı. Sonra göbek bağını kesti; anne karnından hızla çıkarıp ‘kafası kadar’ büyüyen tümörü ameliyatla aldı. Bu sırada ekibin diğer üyeleri Genesis’i dünyaya getirdi.

Jenessa altı ay süreyle hastanede kaldı ve geçen hafta taburcu oldu. İkizlerin anne-babası Theodora ve Epimenio, “Kızlarımızın ikisi de çok sağlıklı. Zor günler geçirdik ama bizi evimizde, ailece güzel günler bekliyor” dedi.

Ameliyatı yapan doktor Aimen Shaaban ise “İki bebeği de kurtardığımız için biz de çok mutluyuz” diyerek ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

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