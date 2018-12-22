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ABD'de bütçe krizi: Hükümet kısmen kapandı

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Başkan Donald Trump'ın Meksika sınırına duvar örmek için istediği, Kongre'deki Demokratların ise karşı çıktığı ödeneğin bütçe tasarısına eklenmemesi sonrası, ABD'de federal hizmetler kısmen durdu
ABD'de bütçe krizi: Hükümet kısmen kapandı

ABD Başkanı Trump bütçeye Meksika sınırına örmek istediği duvar için en az 5 milyar dolarlık ek ödenek istiyor. Kongre'deki Demokratlar ise ek ödeneğe karşı çıkıyor.

Beyaz Saray ve Kongre'nin yeni bütçe üzerinde anlaşamaması nedeniyle kamu kuruluşlarının yaklaşık dörtte biri gece yarısından itibaren ödeneksiz kaldı.

Bu İç Güvenlik, Ulaştırma, Tarım ve Adalet bakanlıklarının faaliyetlerinin durmaya başlayacağı, ulusal park ve ormanların da kapanacağı, yüzbinlerce kamu çalışanının ücret almadan çalışmak ya da zorunlu izne çıkmak zorunda kalacağı anlamına geliyor.

Trump, hükümet kapanmadan kısa süre önce Twitter hesabından yayınladığı görüntülü mesajda soruna çözüm bulmanın Demokratlar'ın sorumluluğu olduğunu ifade etti ve büyük harflerle "Güzel ülkemizin sınır güvenliği olmalı" yazdı.

Önde gelen Demoktat Kongre üyeleri ise Trump'ı "öfke nöbeti" geçirerek ateşi körüklemekle suçladı.

Bu noktaya nasıl gelindi?

Çarşamba günü, federel kurumların 8 Şubat'a kadar açık kalmasını sağlayacak geçici bir bütçe Kongre'den geçmişti ancak bu bütçede Trump'ın istediği "duvar ödeneği" bulunmuyordu.

Trump ise ödeneğin yer almadığı bir bütçeyi imzalamayacağını açıkladı.

Cumhuriyetçilerin şu an için çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, salt çoğunlukla 5,7 milyar dolarlık duvar ödeneğine destek verdi ancak bütçe tasarısının ABD Kongresi'nin üst kanadı olan Senato'da da en az 60 oy alması gerekiyor. Cumhuriyetçilerin Senato'daki sandalye sayısı ise 51.

Temsilciler Meclisi'ndeki sandalye dağılımı da Ocak ayından itibaren değişecek. Kasım ayında yapılan ara seçimlerle birlikte Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk Demokratlara geçti. Ocak ayında yeni Kongre üyelerinin göreve başlamasıyla Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar daha fazla söz sahibi olacak.

ABD federal hükümeti benzer bütçe anlaşmazlıkları nedeniyle bu yıl 2 kez daha kapanmak zorunda kalmıştı. Bazı federal kamu kuruluşları 20-23 Ocak arası kapalı kalmış, aynı durum 9 Şubat'ta da birkaç saatliğine yeniden yaşanmıştı.

ABD'nin Meksika sınırına duvar örmek, Trump'ın 2016'daki başkanlık seçimi kampanyasının ana vaatlerindendi.

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