ABD'de büyük süper marketler maske gerekliliğini kaldırdı

ABD'de CDC'nin maske açıklamasından sonra Walmart, Costco, Publix ve Starbucks,maske kullanımını kaldırdığını açıklayan perakende devleri oldu.

Giderek artan sayıda büyük perakendeci, yeni federal rehberlikten sonra tamamen aşılananlar için maske gereksinimlerini kaldırıyor ve büyük ölçüde yalnızca aşılanmış kişilerin yüzlerini açacağına güvendikleri bir "onur sistemine" geçiyor.

Walmart Cuma günü yaptığı açıklamada, tamamen aşılanmış müşterilerin artık maske takmasına gerek kalmayacağını ve tamamen aşılanmış çalışanların Salı gününden itibaren buna gerek kalmayacağını duyurdu. Costco ve Publix, aşılanmış kişiler için maske gereksinimlerini de kaldırıyor. Starbucks, yerel düzenlemeler gerektirmedikçe, aşılanmış müşteriler için pazartesi gününden itibaren maskeleri isteğe bağlı hale getirecek.

Birçok perakendeci aşı kanıtı istemeyeceklerini söyledi. Örneğin Costco, bunun yerine "üyelerin bu gözden geçirilmiş politikayla sorumlu ve saygılı bir işbirliği talep edeceğini" söyledi.