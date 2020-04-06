ABD’de can kaybı ve vaka sayısı artıyor

ABD’de koronavirüsten (COVID-19) ölenlerin sayısı 9 bin 618’e, enfekte kişi sayısı ise 336 bin 830’a yükseldi.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle ABD’de hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 618’e yükseldi.

Virüs tespit edilenlerin sayısı ise 336 bin 830’a çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, “Tünelin sonunda ışığı görmeye başladık” dedi ve yaklaşık 29 milyon doz hidroksiklorokin stokladıklarını söyledi.

1 milyon 670 bin Amerikalıya test uygulandığını açıklayan Trump, “Federal hükümet bugün New York’a 600 bin maske gönderecek” diye konuştu.

Trump ayrıca, “ABD can kayıplarında korkunç bir noktaya ulaşacak. Ancak o noktadan sonra işler düzelmeye başlayacak” ifadesini kullandı.