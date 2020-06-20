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ABD'de cansız bedeni ağaçta asılı bulunan kişinin kardeşi polis tarafından öldürüldü

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ABD'de cansız bedeni ağaçta asılı bulunan kişinin kardeşi polis tarafından öldürüldü
ABD'de cansız bedeni ağaçta asılı bulunan kişinin kardeşi polis tarafından öldürüldü

ABD'nin Los Angeles şehrinde geçen hafta bir ağaçta asılı halde ölü bulunan 24 yaşındaki siyah Robert Fuller'ın üvey kardeşi, polis tarafından vurularak öldürüldü. Polis, şerif yardımcılarının vurup öldürdüğü kişinin kimliğini açıklamadı ancak Fuller ailesini temsil eden avukat Jamon Hicks, öldürülen kişinin Robert Fuller'ın üvey kardeşi Terron Boone olduğunu duyurdu.

Fuller'ın ölümünü de soruşturmakla görevli olan Los Angeles Şerif Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, cinayet çarşamba akşamı Los Angeles'ın Rosamond bölgesinde yaşandı.

Şerif Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre dedektifler "kaçırma, ev içi şiddet ve ölümcül silah bulundurma" şüphesiyle bir kişiyi arıyordu. Açıklamada polisin, tarife uyan bir şüphelinin içinde bulunduğu aracı durdurmak istediği, araçtan çıkan kişinin polise ateş açtığı iddia edildi.

ÇATIŞMA SIRASINDA BİR KADIN YARALANDI

Çatışma sırasında araçtaki bir kadının göğsünden yaralandığı, araçta bulunan 7 yaşındaki kız çocuğununsa yara almadan kurtulduğu belirtildi. Yetkililer, hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddi olmadığını belirtti.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Fuller'ın üvey kardeşi Boone'un ailesi konuyla ilgili şu anda açıklama yapmadı ve mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istedi.

ÖNCE İNTİHAR DEYİP ÜSTÜNÜ KAPATTILAR, SONRA GERİ ADIM ATTILAR

Los Angeles kenti adli tabipliği geçen hafta cansız bedeni bir ağaçta bulunan Fuller'a kapsamlı otopsi henüz yapılmadan intihar ettiği yönünde teşhis koymuştu.

Ancak kapsamlı otopsi yapılması ve şeffaf soruşturma yönünde toplumdan gelen tepkiler üzerine karardan geri adım atılmıştı.

Geçen hafta sonu olaya dikkat çeken yüzlerce işi protesto gösterisi düzenlemiş ve "Fuller için adalet" talep etmişti.

Yetkililer Fuller'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı derinleştirme sözü vermiş, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Kaliforniya Başsavcılığı soruşturmayı takip edeceklerini açıklamıştı.

25 Mayıs'ta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd polis şiddeti sonucunda hayatını kaybetmiş ve ülke genelinde Floyd için büyük protesto gösterileri düzenlenmişti.

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