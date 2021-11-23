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ABD’de çarpıcı araştırma: Hava filtreleme sistemi NPBI Delta varyantına karşı yüzde 98.7 etkili

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ABD’de bulunan Innovative Bioanalysis laboratuvarı uzmanları, Delta varyantıyla ilgili önemli bir araştırmaya imza attı. Uzmanlar, hava filtreleme sistemlerinin virüse karşı etkisini mercek altına aldı.
ABD’de çarpıcı araştırma: Hava filtreleme sistemi NPBI Delta varyantına karşı yüzde 98.7 etkili

ABD’de bulunan Innovative Bioanalysis laboratuvarı uzmanları, Delta varyantıyla ilgili önemli bir araştırmaya imza attı. Uzmanlar, hava filtreleme sistemlerinin virüse karşı etkisini mercek altına aldı.

Needlepoint Bipolar Ionisation (NPBI) adı verilen sistemin, daha önce yapılan testlerde corona virüsüne karşı yüzde 99.9 oranında etkili olduğu öne sürülmüştü. Aynı sistemi daha bulaşıcı olan Delta varyantına karşı test eden uzmanlar, havayı temizleyen sistemin yüzde 98.7 oranında başarı sağladığını savundu.

BEYAZ SARAY VE AIR FORCE ONE’DA KULLANILIYOR

ABD’de yaygın olarak kullanılan filtreleme sistemi, Beyaz Saray ve ABD Başkanı’nın uçağı Air Force One’da da bulunuyor.

Çalışmayı değerlendiren Clenzair’in direktörü Bradley Watkins, “Delta varyantına karşı yapılan ilk laboratuvar testi, hava temizleme teknolojisi açısından önemli bir buluş. NPBI’nın kapalı ve kalabalık ortamlarda virüsün bulaşmasını engellemede büyük rol oynayabileceğini gösteriyor” dedi.

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