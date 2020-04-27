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ABD'de çiftçiler mahsullerini çöpe döküyor

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ABD yönetiminin yakın zamanda tarım sektörüne yönelik 19 milyar dolarlık bir kurtarma paketi oluşturduğu aktarıldı
ABD'de çiftçiler mahsullerini çöpe döküyor

Koronavirüs salgınının okullardan ve restoranlardan gelen talepleri neredeyse sıfıra indirdiği belirtildi (Wall Street Journal)

Koronavirüs pandemisi tedarik zincirini bozarken, ABD’li çiftçilerin sütleri döktüğü, yumurtaları attığı ve sağlıklı mahsullerin yok olduğu aktarıldı. The Wall Street Journal’ın haberine göre, ürün tedarikçilerinin özellikle meyve ve sebzeler depolanamadığı için fazladan üretilen mallar nedeniyle zor durumda olduğu belirtildi. 

Fancy Farms’ın sahibi 74 yaşındaki Carl Grooms, “Besinlerin ölmesine izin vermeyeceğiz, içeri girip onları yok edeceğiz. Bu psikolojik bir şey, mahsulünüzün çürümesini  görmek istemezsiniz” dedi.

Grooms, birkaç hafta önce siparişlerin bir gecede buharlaştığını ve çilek ekinlerinin toplanıp nakledilmek yerine büyük bir çoğunluğunun tarlalarda kaldığını söyledi. Grooms şu anda kabakları toplaması gerektiğini ve çalışanların ödemek ve sebzeleri yüklemek için gerekli malzemeleri karşılamak için bunları normal fiyatların bir kısmına satmak zorunda olduğunu belirtti. 

Kaliforniya’dan bir diğer çiftçi Mark Borba, pandeminin bir ay önce ülkeyi ciddi biçimde etkilemesi nedeniyle 680 dönümlük arazinin 230 dönümünü sürebildiğini söyledi. Borba restoranlardan, okullardan ve diğer büyük müşterilerden siparişlerin keskin biçimde düştüğünü 9 bin kutu salatalığı boşaltmak zorunda kaldıklarını söyledi. 

Yaklaşık 10 bin dönümlük bir alanı işleten Borba, “(Büyük müşterilerin) talebi sıfıra indi. Ve yalnızca restoranları ve okulları kaybetmekle kalmadık, aynı zamanda bozulmayacak ürünler almak için markete gidenleri de kaybettik. Yeşillik almıyorlar” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü tarım sektörü için 19 milyar dolarlık bir kurtarma paketi oluşturulduğunu duyurmuştu.  Koronavirüs Besin Gıda Yardım Programı adını taşıyan paket, çiftçilere ve çalışanlara 16 milyar dolarlık doğrudan ödemeleri ve gıda bankaları aracılığıyla dağıtılacak 3 milyar dolarlık süt, et ve mahsul alımlarını içeriyor. 

Bu yönetimin, koronavirüs pandemisi sırasında göçmen işçi çalıştırmak isteyen çiftçiler üzerindeki kısıtlamaların azaltılması ve asgari ücretleri düşürmek de dahil olmak üzere maliyetleri azaltmaya yönelik atılan adımların ardından geldi.

Kuzey Amerika Çilek Yetiştiricileri Birliği’nin direktörü Kevin Schooley, çilek fiyatlarının düşmesinin, en azından çiftçilerin ekinleri tarlalardan çıkardığına işaret ettiğini söyledi. 

Öte yandan daha önce Politico’nun aktardığı haberde, koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmaya yönelik tedbirler nedeniyle tarım çalışanlarının yetersizliğinin Avrupa'da yasadışı göçmen işçi çalıştırma yönündeki eğilimleri ve tartışmaları artırdığı belirtilmişti. 

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