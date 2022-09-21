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ABD'de cinayetten hapis yatan Müslüman, 23 yıl sonra suçsuz bulunarak salıverildi

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ABD'nin Maryland eyaletinde, 23 yıl hapis yattıktan sonra suçsuzluğu ispatlanan Müslüman mahkum serbest bırakıldı.
ABD'de cinayetten hapis yatan Müslüman, 23 yıl sonra suçsuz bulunarak salıverildi

ABD'nin Maryland'ın Baltimore şehrinde Hakim Melissa Phinn, savcıların alternatif şüphelileri yeterince araştırmadığı ve zayıf deliller öne sürdüklerini belirleyerek Adnan Syed'in 1999'da eski kız arkadaşı Hae Min Lee'yi öldürmekten mahkumiyetini bozdu.

41 yaşındaki Syed, 23 yıl hapis yattıktan sonra getirildiği son duruşmada suçsuz bulunması üzerine mahkeme salonundan kelepçesiz olarak çıktı.

Syed'in davasındaki hataları anlattığı Podcast serisi ve "Adnan'ın Hikayesi" adıyla kitabı büyük ilgi gören avukatı Rabia Chaudry, Twitter'da Syed'in ailesiyle birlikte eve dönüşünü gösteren görselleri paylaştı.

ABD'nin en büyük Müslüman sivil özgürlükler ve savunma örgütü olan Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Maryland Direktörü Zainab Cahudry, Syed'in mahkumiyetini bozan kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

CAIR direktörü yaptığı açıklamada, "Bugünkü duruşma, tüm ceza adalet sistemimizin elden geçirilmesi gerektiği gerçeğinin altını çizdi. Sayın Adnan Syed'in uzun zamandır beklenen, mahkumiyetinin bozulmasını memnuniyetle karşılıyoruz ve serbest bırakılmasının, savcıların bu kadar çok hayatın gidişatını değiştiren ciddi suçlamalar getirirken uygun prosedürleri izlemeleri gerektiği mesajını vermesini umuyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Adnan Syed, 1999'da Woodlawn Lisesi öğrencisi Lee'nin öldürülerek cesedinin Baltimore'da bir parka gömülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanmış ve 23 yıl boyunca suçsuz olduğunu ispatlayamamıştı.

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