ABD’de çocuk ölümlerinin başlıca nedeni silah

Yeni bir araştırmaya göre ABD'de çocukların başlıca ölüm nedeninin silah olduğu belirlendi.

ABD Hastalık Önleme ve Koruma Merkezi'nin 2020 verilerine göre, ülkede çocuk ölümlerinde silah, araba kazalarının önüne geçti. 2020'de 4300'den fazla ABD'li çocuk silahla yaralanarak hayatını kaybetti.

1-19 yaş arası ABD'liler arasında silahla ölümlerde görülen iki kat artışın, ülke genelinde silahla yaralanmalardaki yüzde 33 artışın bir parçası olduğu belirtildi. Geçen yıl çocukların ve gençlerin öldüğü ya da yaralandığı silahlı şiddet vakaları rekor kırmıştı.

Yaygın silah kullanımının tartışma yarattığı ABD'de halkın 390 milyondan fazla silahı var. Ülkede silahlı şiddet olayları, Covid-19 pandemisinin başladığı süreçte büyük oranda arttı.