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ABD’de Çocukların Vurulduğu Silahlı Şiddet Olaylarında Rekor Kırıldı

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Silahlı şiddet olaylarının yaygın olduğu ve silahlanma tartışmalarına yol açtığı ABD'de, bu yıl çocukların ve gençlerin öldüğü ya da yaralandığı silahlı şiddet vakaları rekor kırdı.
ABD’de Çocukların Vurulduğu Silahlı Şiddet Olaylarında Rekor Kırıldı

ABD'de 2021'de 12 yaş altı 1000'den fazla çocuğun silahlı saldırılarda hayatını kaybettiği ya da yaralandığı bildirildi.

Silahlı Şiddet Arşivi'nin kayıtlarına göre, 29 Aralık'a kadar silahla vurularak ölen 12 yaş altı çocuk sayısı 308, yaralanan çocuk sayısıysa 738 oldu.

Geçen sene silahlı saldırılarda ölen ya da yaralanan çocuk sayısı 999'du. 2014'ten beri tutulan Silahlı Şiddet Arşivi kayıtlarında, çocukların kurban olduğu şiddet vakalarının bu yıl rekor kırması dikkat çekti.

Verilere göre bu yıl, 12-17 yaş arası 4552 genç de silahla vurularak hayatını kaybetti ya da yaralandı.

PANDEMİ SÜRECİNDE SİLAHLI ŞİDDET OLAYLARI ARTTI

Bu yıl kasıtlı ya da kaza sonucu yaşanan silahlı şiddet olaylarında ABD genelinde ölenlerin sayısının, son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 20 bini aştığı belirtildi. Ayrıca toplu ölümlere yol açan silahlı şiddet olaylarının sayısı da 687'ye yükseldi.

Uzmanlar, özellikle pandemi sürecinde artan gerilimin ve silah mülkiyetiyle ilgili kuralların gevşek olmasının ABD'de yaygın olan silahlı şiddet olaylarını daha da artırdığına dikkat çekiyor.

Son olarak Kuzey Carolina'da 3 yaşındaki bir kız çocuğu, Noel günü eve gelen bir misafirin tabancasıyla kazayla kendini başından vurarak hayatını kaybetmişti.

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