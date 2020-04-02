ABD’de ‘corona’ paniği: Silah başvurularında 22 yılın en yüksek artışı

ABD’de Covid-19 salgını nedeniyle can kaybı ve vaka sayısı hızla artarken, silah almak isteyenlerin sayısında son 22 yılın en yüksek artışı görüldü.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) verilerine göre silah alabilmek için yapılması gereken ‘geçmiş sorgulaması’na başvuranların sayısı bir ayda yüzde 32 arttı.

Bu, geçmiş sorgulama verilerinin kaydedilmeye başladığı 1998 yılından bu yana en yüksek oran.

Şubatta 2.8 milyon olan sorgulama başvurusu sayısı, martta 3 milyon 740 bin 688’e yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, dünkü günlük basın toplantısında “Ulusumuzu zor günler bekliyor. Önümüzdeki birkaç hafta korkunç olacak” demişti.