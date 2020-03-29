ABD’de ‘corona’ testi pozitif çıkan bebek hayatını kaybetti

ABD’nin Illinois eyaletinde corona virüsü yaşıyan bir yaşından küçük bebek hayatını kaybetti. Bebeğin kesin ölüm nedeni araştırılıyor.
Illinois valisi Jay Pritzker bebeğin ölümünü “Korkunç bir haberim var” sözleriyle duyurdu. Vali “Eğer şimdiye kadar yeterince dikkat etmediyseniz belki bu sizi uyandıran alarm olur” diyerek halkı uyardı.
ABD’de şimdiye kadar 120 binin üstünde vaka, 2 binin üstünde ölüm yaşandı.
Çin’de 10 aylık bir bebek corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bebeğin organ yetmezliği vardı.
Kaynak:Diken
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