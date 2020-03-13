ABD'de coronavirus: Tek bir eyalette 100 bin vaka olabilir!

ABD’de Ohio Eyaleti Sağlık Bakanlığı Direktörü Dr. Amy Action, eyaletteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu.
100 binden fazla insana Kovid-19 bulaşmış olabileceğini söyleyen Action, eyalette yaşayanların yüzde birinin enfekte olduğunu belirtti.
Ohio eyaletide salgına karşı önlem olarak okulların 3 haftalığına tatil edilmesi kararlaştırıldı.
Resmi verilere göre eyalette son olarak 5 Kovid-19 vakası bulunuyor.
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