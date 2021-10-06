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ABD'de Covid-19 geçen yıla göre bu sene daha fazla can aldı

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ABD’de de etkisini sürdüren Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı geçen yılki toplam can kaybını geçti.
ABD'de Covid-19 geçen yıla göre bu sene daha fazla can aldı

ABD'de Covid-19 verilerini derleyen John Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, 1 Ocak’tan bu yana Covid-19 salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 353 bini aştı.

Pandeminin başladığı ve aşılamanın olmadığı geçen yılın ilk 10 ayında ise 352 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

VAKA SAYISI 44 MİLYONA YAKLAŞTI

John Hopkins kayıtlarında, ABD’de Covid-19 bağlantılı toplam ölü sayısı 705 bini geçerken, vaka sayısı da 44 milyona yaklaşmış bulunuyor.

Yetkililer, ülkede Covid-19 aşısı yaptıran yetişkinlerin oranının yüzde 67’yi geçmesine rağmen virüsün daha bulaşıcı Delta Varyantının etkisini sürdürdüğünü kaydediyor.

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