  • BIST 117.639
  • Altın 397,348
  • Dolar 6,8596
  • Euro 7,8000
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAKKTC'de 1 pozitif vaka daha

ABD'de Covid-19 salgını döneminde 5,4 milyon kişi sağlık sigortasını kaybetti

» »
ABD'de Covid-19 salgını döneminde 5,4 milyon kişi sağlık sigortasını kaybetti
ABD'de Covid-19 salgını döneminde 5,4 milyon kişi sağlık sigortasını kaybetti

Halk sağlığı üzerine çalışmalar yürüten ''Families USA'' adlı sivil toplum örgütü tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, pandemi döneminde ABD'de milyonlarca kişi sağlık sigortasını kaybetti. 

2008-2009 ekonomik krizi sırasında 3,9 milyon kişi sağlık sigortasından olurken salgın sırasında sağlık sigortası olmayanların sayısı yüzde 40 arttı.

Şubat-mayıs aylarında sağlık sigortasını kaybedenlerin sayısı işsizlik nedeniyle 5,4 milyona ulaştı.

Sağlık sigortasını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 50'sinin New York, Kaliforniya, Teksas, Florida ve North Carolina gibi salgından en fazla etkilenen eyaletlerde olması ise dikkati çekti.

Sağlık sigortası olmayanların sayısının 4,2 milyondan 4,9 milyona çıktığı Teksas'ta her 10 kişiden 3'ünün sağlık sigortasının bulunmadığı kaydedildi.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin'de 3, Güney Kore'de 33 yeni Kovid-19 vakası görüldü14 Temmuz 2020 Salı 13:00
  • Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 248 bini geçti14 Temmuz 2020 Salı 12:45
  • ABD'de Covid-19 salgını döneminde 5,4 milyon kişi sağlık sigortasını kaybetti14 Temmuz 2020 Salı 12:32
  • DSÖ'den Kovid-19 Salgını "Gittikçe Kötüleşecek" Uyarısı14 Temmuz 2020 Salı 09:46
  • Fransa'da sağlık çalışanlarına toplamda 8 milyar Euro maaş zammı yapılacak14 Temmuz 2020 Salı 09:05
  • ‘Virüs yalan’ diyerek ‘corona partisi’ne katılan adam Covid-19’dan öldü13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:39
  • Corona’nın bitmek bilmeyen semptomları13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:37
  • Rusya’da COVID-19 aşı adayının ilk aşama klinik denemeleri tamamlandı13 Temmuz 2020 Pazartesi 15:00
  • Avustralya'da Son 24 Saatte 192 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi13 Temmuz 2020 Pazartesi 14:00
  • Endonezya'da Covid-19 gölgesinde okullar yeniden açıldı13 Temmuz 2020 Pazartesi 13:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti