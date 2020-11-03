  • BIST 1.128
  • Altın 518,875
  • Dolar 8,4812
  • Euro 9,9251
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 yeni vaka!

ABD’de Covid-19 Vakalarını Öksürük Sesiyle Tespit Eden Yapay Zeka Geliştirildi

» »
ABD’de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) uzmanları, geliştirdikleri yapay zeka modeli ile öksürük sesinden belirti göstermeyen koronavirüs (Covid-19) vakalarını tespit ettiklerini açıkladı.
ABD’de Covid-19 Vakalarını Öksürük Sesiyle Tespit Eden Yapay Zeka Geliştirildi

ABD'li bilimadamları dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) vakalarını tespii için yeni bir model geliştirdi. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) uzmanları tarafından yapılan açıklamada, belirti göstermeyen kişilerin, koronavirüsün fark edilebilir fiziksel semptomlarını göstermediği için test yaptırma olasılıklarının düşük olduğunu, sebeple bilmeden enfeksiyonu başkalarına yayabileceklerini ifade etti.

MIT uzmanları, bu konu üzerinde çalışarak asemptomatik kişilerin öksürme biçimlerinin sağlıklı bireylerden farklı olduğunu keşfetti. Bu farklılığın, insan kulağı tarafından ayırt edilemediği ancak yapay zeka tarafından saptandığını tespit etti.  

ASEMPTOMATİK COVID-19 HASTALARINI YÜZDE 100 ORANLA TESPİT ETTİ

Uzmanlar, yapay zeka modelini, kişilerin gönüllü olarak gönderdiği on binlerce öksürük sesi örneği ve kelime sesleri üzerinde eğitti. Bu eğitimin ardından yapay zeka modeli, yeni öksürük kayıtlarıyla beslenince, Covid-19 olduğu doğrulanan kişilerin yüzde 98,5'ini, asemptomatik Covid-19 hastalarının yüzde 100'ünü doğru bir şekilde tanımladı.

FDA ONAYLARSA HER YERDE KULLANILACAK

MIT’in geliştirdiği yapay zeka modeli, FDA tarafından onaylanırsa asemptomatik kişiler bu modeli ücretsiz, kullanışlı bir ön tarama aracı olarak kullanabilecek. Kullanıcı her gün ve her saat, telefonundaki uygulamaya veya bir işletmenin girişine koyulacak cihaza öksürerek koronavirüs olup olmadığını anında ve hızlı bir şekilde öğrenebilecek.  

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bebekliğin İlk Yılında Düşük D Vitamini Obeziteye Yol Açabilir03 Kasım 2020 Salı 09:56
  • Bilim İnsanları Koronaya Karşı Müthiş Çözümü Açıkladı03 Kasım 2020 Salı 09:51
  • Göğüs Küçültme Sadece Estetik Değil, Sağlık İçin De Gerekli03 Kasım 2020 Salı 09:48
  • Birçok kişi Covid-19'u evinde kapmış olabilir02 Kasım 2020 Pazartesi 23:02
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 46 Milyon 823 Bini Geçti02 Kasım 2020 Pazartesi 20:15
  • Kırmızı et tüketimi yüzde 30 düştü, makarna tüketimi yüzde 25 arttı02 Kasım 2020 Pazartesi 20:06
  • Koronavirüsün bir mutasyonu virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabilir02 Kasım 2020 Pazartesi 19:43
  • Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı02 Kasım 2020 Pazartesi 19:33
  • DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Kendini Karantinaya Aldı02 Kasım 2020 Pazartesi 16:48
  • Dünya Genelinde En Az 442 Gazeteci Kovid-19 Nedeniyle Hayatını Kaybetti02 Kasım 2020 Pazartesi 16:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti