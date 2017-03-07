ABD'de Cumhuriyetçiler yeni sağlık reformu yasasını duyurdu

ABD Başkanı Trump, kamuoyunda 'Obamacare' olarak bilinen sağlık reformu yasasının en kısa zamanda iptal edilerek yeni bir reformla değiştirileceğini vaat etmişti. Cumhuriyetçiler, alternatif sağlık reformu yasasının bazı detaylarını kamuoyuna duyurdu

ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyeleri, 'Obamacare' olarak bilinen sağlık reformu yasasının yerine getirilmesi beklenen sağlık reform paketini duyurdu.​Obama döneminin sağlık reformunun yerine geçmesi beklenen mevzuat, Amerikan Sağlık Hizmeti Hareketi ismini taşıyor. Reform, Obama'nın imzasını taşıyan sağlık reformunda bulunan, sigorta poliçesinden önceki koşullara ilişkin uygulamaları sürdürüyor.

Diğer yandan, reform paketinde kişiler ve işverenler üzerindeki vergilere ve devlet yardımlarına ilişkin önemli değişiklikler olduğu belirtiliyor.

Tasarıda, sigorta hizmeti satın almayanların ödemek zorunda olduğu cezada indirime gidiliyor. Bu düzenleme, 2016 başından sonraki süre için geçerli olacak.

TRUMP'IN İLK VAATLERİNDENDİABD kamuoyunda uzun zamandır tartışmalara neden olan ve Trump'ın 'İlk icraatım iptal etmek olacak' dediği Obamacare, Cumhuriyetçilere göre vatandaşlara yüksek maliyetler üretiyor.

Trump, göreve geldikten sonra kaldırmayı vaat ettiği Obamacare'i, "Cumhuriyetçiler, zayıf teminat kapsamı ve Arizona'daki gibi yüzde 116 artan ağır maliyetiyle başarısız olan Obamacare felaketinin Demokratlara ait olduğu konusunda dikkatli olmalı. Ayrıca, indirimler o kadar yüksek ki sistem pratikte işe yaramıyor" sözleriyle eleştirmişti.