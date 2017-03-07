 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 91.223
  • Altın 145,437
  • Dolar 3,6918
  • Euro 3,9111
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAFetüs davasında ilk ceza Melis Akçal’a verildi

ABD'de Cumhuriyetçiler yeni sağlık reformu yasasını duyurdu

» »
ABD'de Cumhuriyetçiler yeni sağlık reformu yasasını duyurdu
ABD Başkanı Trump, kamuoyunda 'Obamacare' olarak bilinen sağlık reformu yasasının en kısa zamanda iptal edilerek yeni bir reformla değiştirileceğini vaat etmişti. Cumhuriyetçiler, alternatif sağlık reformu yasasının bazı detaylarını kamuoyuna duyurdu

ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyeleri, 'Obamacare' olarak bilinen sağlık reformu yasasının yerine getirilmesi beklenen sağlık reform paketini duyurdu.​Obama döneminin sağlık reformunun yerine geçmesi beklenen mevzuat, Amerikan Sağlık Hizmeti Hareketi ismini taşıyor. Reform, Obama'nın imzasını taşıyan sağlık reformunda bulunan, sigorta poliçesinden önceki koşullara ilişkin uygulamaları sürdürüyor.

 

Diğer yandan, reform paketinde kişiler ve işverenler üzerindeki vergilere ve devlet yardımlarına ilişkin önemli değişiklikler olduğu belirtiliyor.

Tasarıda, sigorta hizmeti satın almayanların ödemek zorunda olduğu cezada indirime gidiliyor. Bu düzenleme, 2016 başından sonraki süre için geçerli olacak.

TRUMP'IN İLK VAATLERİNDENDİABD kamuoyunda uzun zamandır tartışmalara neden olan ve Trump'ın 'İlk icraatım iptal etmek olacak' dediği Obamacare, Cumhuriyetçilere göre vatandaşlara yüksek maliyetler üretiyor.

 

Trump, göreve geldikten sonra kaldırmayı vaat ettiği Obamacare'i, "Cumhuriyetçiler, zayıf teminat kapsamı ve Arizona'daki gibi yüzde 116 artan ağır maliyetiyle başarısız olan Obamacare felaketinin Demokratlara ait olduğu konusunda dikkatli olmalı. Ayrıca, indirimler o kadar yüksek ki sistem pratikte işe yaramıyor" sözleriyle eleştirmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Pentagon’dan Menbiç açıklaması07 Mart 2017 Salı 08:34
  • ABD'li kadın askerlerin çıplak fotoğrafları, Facebook'da sızdırıldı06 Mart 2017 Pazartesi 13:39
  • Eski ABD İstihbarat Direktörü Trump'ın 'telekulak' iddiasını reddetti06 Mart 2017 Pazartesi 12:03
  • Trump-Rusya ilişkisi İkinci Watergate Skandalı'na yol açar mı?06 Mart 2017 Pazartesi 09:57
  • "Bu büyük iddia. Yanlış ve düzeltilmesi gerekiyor."06 Mart 2017 Pazartesi 09:32
  • FBI'dan Adalet Bakanlığına "Trump'ın Obama iddiasını reddedin" çağrısı06 Mart 2017 Pazartesi 08:42
  • Avusturya Türk siyasetçilere AB'de kampanya yasağı istiyor05 Mart 2017 Pazar 13:39
  • Trump’a destek yürüyüşleri05 Mart 2017 Pazar 13:33
  • Trump: Obama beni dinletti05 Mart 2017 Pazar 13:17
  • New York'ta Yahudilerin Mezar Taşları Tahrip Edildi04 Mart 2017 Cumartesi 09:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti