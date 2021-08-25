  • BIST 1.465,890
  • Altın 484,68
  • Dolar 8,4130
  • Euro 9,8650
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAYDÜ Hastanesi Eroğlu'nun durumu ile ilgili açıklama yaptı

ABD’de dev bütçe planı onaylandı

» »
ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden'ın ekonomik adımlarının en önemli parçalarından olan üç buçuk trilyon dolarlık bütçe planını onayladı.
ABD’de dev bütçe planı onaylandı

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden'ın ekonomik adımlarının en önemli parçalarından olan üç buçuk trilyon dolarlık bütçe planını onayladı.

Demokrat Parti içinde farklı düşünen gruplarından da uzlaşmasıyla bütçe planı, 212'ye karşı 220 oyla kabul edildi.

Böylelikle Demokratlar için, bütçe tasarısını Cumhuriyetçiler'in desteği olmadan yazıp onaylamanın yolu açıldı.

Bütçenin ayrıntılarını belirlemek için Senato ile birlikte çalışılacak

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, üç buçuk trilyon dolarlık bütçenin ayrıntılarını belirlemek için Senato ile birlikte çalışacaklarını söyledi.

Oylama sonrası senatoya teşekkür eden Biden da, Amerikan halkına yatırım yapmaya bir adım daha yakınlaşıldığını dile getirdi.

Sosyal güvenlik programları ile iklim politikasına yönelik yatırımların da yer aldığı tasarının, vergi düzenlemelerinde değişiklik de içermesi bekleniyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küba'da son 24 saatte 74 kişi yaşamını yitirdi24 Ağustos 2021 Salı 09:57
  • Bennett-Biden görüşmesinde ana gündem "İran" olacak24 Ağustos 2021 Salı 09:46
  • Yüzlerce uçuş iptal edildi, binlerce ev elektriksiz kaldı! Henri kâbusu23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:46
  • Biden: Kabil’den kalkan uçaklar doğrudan ABD’ye gelmeyecek23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:28
  • Nijerya'da silahlı saldırılar: 23 kişi hayatını kaybetti23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:02
  • NATO açıkladı: Afgan makamlarına verilen tüm destek askıya alındı21 Ağustos 2021 Cumartesi 21:32
  • Biden’ın basın toplantısı alay konusu oldu21 Ağustos 2021 Cumartesi 17:03
  • Buzulların zirvesine ilk kez yağmur yağdı21 Ağustos 2021 Cumartesi 16:32
  • ABD sığınmacıları Meksika’da bekletme uygulamasına geri dönüyor21 Ağustos 2021 Cumartesi 13:27
  • Biden, Japonya ve Çin için büyükelçi adaylarını açıkladı21 Ağustos 2021 Cumartesi 12:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti