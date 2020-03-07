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ABD’de dev yolcu gemisinde Corona virüs vakası

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ABD’de dev yolcu gemisinde Corona virüs vakası
ABD’de dev yolcu gemisinde Corona virüs vakası

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaleti açıklarındaki 3 bin 500 kişilik dev yolcu gemisinde yapılan testlerde 21 kişide yeni tip korona virüs tespit edildi.

“Grand Princess” adlı yolcu gemisinde korona virüs tespit edildiğine ilişkin açıklamayı ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence yaptı.

Mike Pence, Kaliforniya eyaleti açıklarındaki 3 bin 500 kişilik dev yolcu gemisi olan “Grand Princess”de yapılan testlerde 21 kişide yeni tip korona virüs tespit edildiğini duyurdu.

Pence, tüm tedbirleri aldıklarını ve gemiyi ticari olmayan bir limana götüreceklerini kaydederek, tüm yolcuların testten geçirileceğini ifade etti.

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri genelinde korona virüs kaynaklı ölümlerin 15’e ulaştığı bildirilirken, virüs görülen eyalet sayısının da 25’e yükseldiği açıklandı.

ABD’de ilk olarak Washington eyaletinde ortaya çıkan virüs, daha sonra başka eyaletlere de sıçramıştı. Son olarak New York, Indiana, Minnesota, Maryland ve Pennsylvania da vaka görülen eyaletler arasına eklendi.

Diğer yandan 1-3 Mart’ta başkent Washington’da düzenlenen Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) yıllık konferansına katılan 2 kişide de Corona virüs tespit edildiği açıklandı.

AIPAC tarafından toplantıya katılanlara gönderilen elektronik postada yer alan bildirime göre, Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da katıldığı AIPAC konferansında, New York’tan katılan iki üyede hastalık tespit edildi ve konuyla ilgili çalışmalar başlatıldı.

ABD yönetimi Corona virüsün ülkedeki etkilerini sınırlandırmaya çalışırken, ordunun Corona virüse karşı bir aşı üzerinde çalışma başlattığı haberleri de kamuoyuna yansımıştı.

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