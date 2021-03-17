ABD’de dört yaşındaki otizmli çocuk maske takmadığı için uçaktan indirildi

ABD’li havayolu şirketi dört yaşındaki otizmli bir çocuğu maske takmadığı gerekçesiyle uçaktan indirdi.

ABD basınında çıkan habere göre, çocuğun annesi Callie Kimball, Spirit Airlines çocuğun durumunu kabul etmeyi reddederek maske takması konusunda ısrar ettiğini anlattı.

CBS News’a konuşan havayolu şirketinden bir sözcü, iki yaşın üstü tüm yolcuların maske takmasının zorunlu olduğunu belirtip tıbbi istisnaları kabul etmediklerini ifade etti.

ABD’de Covid-19 kapsamında getirilen uçuş kurallarına göre tıbbi istisnalar dışında tüm yolcuların maske takması zorunlu.

Pazartesi günü Las Vegas’ta yaşanan olayda anne Kimball çocuğunun durumuyla ilgili tıbbi belgenin bulunduğunu belirtti.

Otizmli oğlunun maske zorunluluğundan muaf olduğunu belirten anne “Ne zaman maske taksa nefesini tutmaya başlıyor ve panik yaparak kendisine zarar veriyor” dedi.

Eşinin uçuş ekibine doktordan alınan notu gösterdiğinde “Hayır, otizm bir engel değildir” yanıtını aldıklarını aktaran anne, kendilerine oğlunun maske takmaması durumunda uçaktan inmek zorunda olduklarının söylendiğini ifade etti.

Daha sonra oğlunu maskesiz kabul eden American Airlines uçuşuyla Arkansas’a ulaşabildiklerini belirtti.