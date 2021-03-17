  • BIST 1.562
  • Altın 422,600
  • Dolar 7,5138
  • Euro 8,9454
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA6861 test 35’i yerel 44 pozitif vaka

ABD’de dört yaşındaki otizmli çocuk maske takmadığı için uçaktan indirildi

» »
ABD’li havayolu şirketi dört yaşındaki otizmli bir çocuğu maske takmadığı gerekçesiyle uçaktan indirdi.
ABD’de dört yaşındaki otizmli çocuk maske takmadığı için uçaktan indirildi

ABD basınında çıkan habere göre, çocuğun annesi Callie Kimball, Spirit Airlines çocuğun durumunu kabul etmeyi reddederek maske takması konusunda ısrar ettiğini anlattı.

CBS News’a konuşan havayolu şirketinden bir sözcü, iki yaşın üstü tüm yolcuların maske takmasının zorunlu olduğunu belirtip tıbbi istisnaları kabul etmediklerini ifade etti.

ABD’de Covid-19 kapsamında getirilen uçuş kurallarına göre tıbbi istisnalar dışında tüm yolcuların maske takması zorunlu.

Pazartesi günü Las Vegas’ta yaşanan olayda anne Kimball çocuğunun durumuyla ilgili tıbbi belgenin bulunduğunu belirtti.

Otizmli oğlunun maske zorunluluğundan muaf olduğunu belirten anne “Ne zaman maske taksa nefesini tutmaya başlıyor ve panik yaparak kendisine zarar veriyor” dedi.

Eşinin uçuş ekibine doktordan alınan notu gösterdiğinde “Hayır, otizm bir engel değildir” yanıtını aldıklarını aktaran anne, kendilerine oğlunun maske takmaması durumunda uçaktan inmek zorunda olduklarının söylendiğini ifade etti.

Daha sonra oğlunu maskesiz kabul eden American Airlines uçuşuyla Arkansas’a ulaşabildiklerini belirtti.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'den Almanya'ya 1,77 milyar dolarlık silah satışı13 Mart 2021 Cumartesi 20:30
  • ABD'de Covid aşılamasında 100 milyona ulaşıldı13 Mart 2021 Cumartesi 19:30
  • AstraZeneca'nın ABD onayı ay sonu13 Mart 2021 Cumartesi 14:43
  • ABD’de George Floyd’un ailesine 27 milyon dolar tazminat ödenecek13 Mart 2021 Cumartesi 09:22
  • Başbakan Saner'den ABD'ye tepki12 Mart 2021 Cuma 18:58
  • ABD savaş gemileri Yunan ordusu ile ortak tatbikat yaptı12 Mart 2021 Cuma 15:00
  • ABD Başkanı Bıden: "18 Yaşın Üzerindeki Herkese 1 Mayıs'a Kadar Aşı Hakkı Tanımlanacak"12 Mart 2021 Cuma 11:25
  • Meksika’da esrar yasağı kaldırılıyor11 Mart 2021 Perşembe 15:10
  • Maradona Öldürüldü İddiası!11 Mart 2021 Perşembe 13:45
  • ABD yönetimi 100 milyon doz Johnson & Johnson aşısı alacak11 Mart 2021 Perşembe 09:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti