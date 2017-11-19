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ABD'de "Dünya düzdür" konferansı

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ABD'de "Dünya düzdür" konferansı
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde, dünyanın düz olduğunu savunan bir grup "Uluslararası Düz Dünya Konferansı" adlı etkinlikte bir araya geldi.

Konferansa katılanlar, "Ufuk çizgisine bakın, dümdüz", "Bu şeytanın en büyük yalanı" gibi sözlerle dünyanın düz olduğu görüşünü savundu. Konferansa yaklaşık 400 kişi katıldı.

BBC'nin haberine göre, bilim çevreleri tarafından "skandal" olarak kabul edilen konferansta, "NASA ve Diğer Uzay Yalanları", "Bilimsel Yöntemle Düz Dünya", "Bilimin yaygın yalanlarına uyanmak" gibi konu başlıkları altında dünyanın düz olduğuna dair çeşitli tezler sunuldu. Konuşmaların da yapıldığı konferansa "bilimcilik" akımının insanları Tanrı'dan uzak tutmak için tasarlanmış bir konu olduğu iddia edildi. 

"Bilim insanları tarafından ele alınmalı"

Youtube'da 'Düz Dünya' adlı kanalıyla 43 bin takipçi kazanan ve yayınladığı videolarla dünyanın düz olduğuna dair kanıtlar sunduğu iddia eden Mark Sargent konuşmasında, "'Düz Dünya' teorisinin bilim adamları tarafından ele alınması gereken bir teori" olduğunun altını çizdi.

"NASA gerçeği saklıyor" iddiası

"Gezegenin bir buz duvarı ile çevrili bir disk olduğunu" söyleyen katılımcılar, "NASA'nın ve diğer bilimsel kurumların, dünyanın sahte resimlerini yayımladığını, dünyanın düz olduğu gerçeğinin halktan saklandığını" iddia ettiler.

Bir sonraki "Uluslararası Düz Dünya Konferansı", 15-16 Kasım 2018'de Denver'da yapılacağı açıklanırken, konferansa 1.500 katılımcının gelmesinin beklediği açıklandı.

Geçtiğimiz şubat ayında o dönem NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen, Boston Celtics'in yıldızı Kyrie Irving, "Dünya yuvarlak değil, düzdür." açıklaması yapmış, "Dünya yuvarlak değil. Dünya düz. İnsanlara korku sağlayarak böyle şeyleri alıştırıyorlar. Dostum, çok sorgulama. Çünkü, ne kadar çok bilgiyi çözersen, bir o kadar bilgi daha çıkıyor" ifadesini kullanmıştı. 

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