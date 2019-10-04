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ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıkta vaka sayısı bini geçti

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ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen "gizemli akciğer hastalığı"nda vaka sayısının bini aştığı bildirildi.
ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıkta vaka sayısı bini geçti

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ABD'nin 48 eyaleti ve bir bölgesinde elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen "gizemli akciğer hastalığı"na yakalanan vaka sayısının bin 80'i bulduğunu açıkladı.

Ülkede "gizemli akciğer hastalığı"na bağlı ölümlerin 15 eyalette görüldüğü ve hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiği kaydedildi.

Hastaların üçte birinden fazlasının 21 yaşın altında olduğu ancak ölümlerin yaşı daha ileri kişilerde görüldüğü ifade edildi.

Ülkede şimdiye kadar yalnızca Alaska ve New Hampshire eyaletlerinden, bu hastalığın görüldüğüne ilişkin haber gelmediği bilgisi paylaşıldı.

Konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Uzmanlar, akciğerlerin yakıcı bir maddeye reaksiyon gösterdiği hastalığı, inhalasyon hasarına benzetiyor.

ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen "gizemli akciğer hastalığı"nda ilk vakalar nisanda ortaya çıkmıştı.

Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalığa elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa içine konulan maddelerin mi sebep olduğu henüz bilinmiyor.

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